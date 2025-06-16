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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على أحداث الحلقة 3 من فات الميعاد قبل عرضها

مسلسل فات الميعاد
مسلسل فات الميعاد
أحمد البهى

طرحت منصة watch it، الحلقة الثالثة من مسلسل"فات الميعاد"، وذلك قبل طرحه علي شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط. 

وحملت الحلقة عددا من الأحداث، حيث نشبت مشاجرة مرة أخري بين أحمد مجدي زوجته أسماء أبو اليزيد فى الشارع، وقد تطاول عليها مرة أخرى، رغم وعده لها بعد تكرار هذه الأفعال مرة أخرى.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي وهو مكون من ٣٠ حلقة ، وتبدأ الأحداث بطلب زوجة الانفصال عن زوجها بسبب وجود العديد من الصراعات بينهما ، وتتوالي العديد من الأحداث التشويقية.

أبطال مسلسل فات الميعاد 

ومسلسل فات الميعاد من بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أسماء أبو اليزيد،  أحمد مجدي ، محمود البزاوي، محمد علي رزق ، هاجر عفيفي ، محمد أبو داود، أحمد صفوت ، فدوي عابد ، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

 

تعاون أحمد مجدي وأسماء ابو اليزيد

ويذكر أن هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “الآنسة فرح” الذى عرض على مدار 5 سنوات متتالية وحقق نجاحا كبيرا.

منصة WATCH IT أحمد مجدي

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