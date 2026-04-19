قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

حسمت الحكومة الجدل بشأن إجازة عيد تحرير سيناء 2026، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يوم السبت 25 أبريل 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بمناسبة الاحتفال بـ عيد تحرير سيناء، دون ترحيلها إلى يوم آخر كما كان متوقعًا.

ويأتي هذا القرار ليضع حدًا لحالة الترقب التي سادت بين الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والعام، خاصة مع تداول توقعات سابقة تشير إلى إمكانية نقل الإجازة إلى يوم الخميس أو الأحد لمنح العاملين عطلة أطول.



الحكومة تعلن رسميًا موعد إجازة 25 أبريل

أصدر رئيس الوزراء قرارًا رسميًا بأن يكون السبت الموافق 25 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تشمل العاملين في:

الوزارات

المصالح الحكومية

الهيئات العامة

وحدات الإدارة المحلية

شركات القطاع العام

شركات قطاع الأعمال العام

وذلك بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، التي تُعد واحدة من أبرز المناسبات الوطنية في مصر، تخليدًا لذكرى استرداد أرض سيناء وعودة السيادة المصرية عليها.

لا ترحيل لإجازة عيد تحرير سيناء هذا العام

على خلاف ما جرى في عدد من المناسبات السابقة، قررت الحكومة عدم ترحيل إجازة عيد تحرير سيناء هذا العام، وتثبيتها في موعدها الرسمي يوم السبت 25 أبريل.

ويعني ذلك أن الإجازة لن تُنقل إلى يوم الخميس أو الأحد، رغم اعتماد سياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تتزامن مع عطلات نهاية الأسبوع.

هذا القرار أثار اهتمام الموظفين، خاصة أن يوم السبت يعد بالفعل عطلة أسبوعية في معظم الجهات الحكومية، ما يعني أن كثيرين لن يستفيدوا من يوم إضافي فعليًا.



لماذا لم يتم ترحيل الإجازة؟

رغم أن الحكومة تتبع في بعض الأحيان سياسة ترحيل الإجازات الرسمية، إلا أن هذا الإجراء لا يُطبق على جميع المناسبات.

ويبدو أن قرار تثبيت إجازة عيد تحرير سيناء في موعدها جاء التزامًا بالموعد الرسمي للمناسبة الوطنية، دون تغيير، رغم تزامنها مع يوم السبت.

أهمية عيد تحرير سيناء

يحتفل المصريون سنويًا بـ عيد تحرير سيناء في 25 أبريل، وهي الذكرى التي تمثل استعادة آخر شبر من أرض سيناء بعد سنوات من الاحتلال.

وتحمل هذه المناسبة قيمة وطنية كبيرة لدى الشعب المصري، لذلك يتم اعتبارها إجازة رسمية مدفوعة الأجر في مختلف مؤسسات الدولة.



الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2026

بعد إجازة عيد تحرير سيناء، تتضمن قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال عام 2026 ما يلي:

الجمعة 1 مايو: عيد العمال

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى

السبت 30 مايو: عيد الأضحى المبارك

الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية

الخميس 2 يوليو: ذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو: عيد الثورة

الثلاثاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

ويصل إجمالي الإجازات الرسمية خلال عام 2026 إلى نحو 18 يومًا مدفوعة الأجر، بخلاف العطلات الأسبوعية.

هل تشمل الإجازة القطاع الخاص؟

قرار مجلس الوزراء يشمل بشكل مباشر العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام، أما العاملون في القطاع الخاص فتُحدد أوضاعهم وفقًا لما تعلنه وزارة العمل، مع الالتزام بأحكام قانون العمل بشأن الإجازات الرسمية.

وفي العادة يحصل العاملون في القطاع الخاص على نفس الإجازة، أو يتم تعويضهم عنها وفقًا لطبيعة العمل.