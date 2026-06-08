تعديلات تحكيمية جديدة لتعزيز سرعة اللعب في كأس العالم

أكد إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي السابق، أن التعديلات الجديدة على قوانين التحكيم، المقرر تطبيقها خلال منافسات كأس العالم، تستهدف في المقام الأول تسريع استئناف اللعب والحد من فترات التوقف داخل المباريات، بما يساهم في زيادة الفعالية والحفاظ على إيقاع اللقاءات.

احتساب الوقت يبدأ مع إشارة الحكم

وأوضح نور الدين، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الزمن المخصص لتطبيق التعديلات التحكيمية الجديدة يتم احتسابه فور قيام الحكم بالإشارة إلى استئناف اللعب، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان الالتزام بالوقت وتقليل أي محاولات لإهداره داخل أرض الملعب.

روح القانون عنصر أساسي في التحكيم

وأشار الحكم الدولي السابق إلى أن التحكيم لا يعتمد فقط على النصوص القانونية، بل يرتكز أيضًا على الإبداع وحسن توظيف روح القانون. وأكد أن الحكم يمتلك صلاحيات واسعة لحماية اللاعبين من الأخطاء غير المتعمدة، بما يحقق العدالة ويحافظ على سلامة عناصر اللعبة.

VAR بين تحقيق العدالة وتراجع المواهب

وتحدث نور الدين عن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، مؤكدًا أنها ساهمت بشكل كبير في تصحيح الأخطاء التحكيمية والوصول إلى أعلى درجات العدالة الممكنة. لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن الاعتماد المتزايد على التقنية أثر سلبًا على ظهور مواهب تحكيمية جديدة، نتيجة اعتماد بعض الحكام عليها بشكل مفرط في اتخاذ القرارات.

مراجعة البطاقات الصفراء مستقبلًا

وكشف نور الدين عن توجه مستقبلي لتوسيع نطاق تدخل تقنية الفيديو ليشمل مراجعة صحة البطاقة الصفراء الأولى، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير المنظومة التحكيمية ورفع مستوى دقة القرارات داخل المباريات.

تقييم الخبراء الأجانب في التحكيم المصري

وعن الخبراء الأجانب الذين تولوا إدارة منظومة التحكيم المصرية خلال السنوات الماضية، أكد نور الدين أنهم لم يحققوا الإضافة المرجوة، مشيرًا إلى أن العديد من الأندية أبدت الرأي نفسه. وأضاف أن التحكيم المصري شهد فترات ازدهار واضحة تحت قيادة خبرات وطنية، معتبرًا أن الإنجازات الحقيقية تحققت بأيدٍ مصرية.

كلاتنبرج الأفضل وأوسكار الأقل تأثيرًا

واختتم نور الدين تصريحاته بالتأكيد أن الإنجليزي مارك كلاتنبرج كان الأفضل بين الخبراء الأجانب الذين عملوا في مصر، بينما رأى أن أوسكار رويز كان الأقل تأثيرًا، مشددًا على أن الأخطاء التحكيمية التي شهدها الدوري المصري خلال الموسم الماضي تؤكد عدم نجاحه في تطوير منظومة التحكيم بالشكل المأمول.