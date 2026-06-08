أمريكا.. إصابة تسعة أشخاص في إطلاق نار قرب مقر إقامة منتخب إنجلترا

شهدت مدينة كانساس سيتي الأمريكية حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، وذلك في منطقة تقع بالقرب من مقر إقامة منتخب إنجلترا المشارك في بطولة كأس العالم، ما أثار حالة من القلق والاستنفار الأمني في محيط الحادث.

وأوضحت السلطات الأمنية أن بلاغًا ورد إليها بشأن وقوع إطلاق نار في أحد شوارع المدينة، وهو موقع لا يبعد سوى دقائق قليلة عن الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الإنجليزي، إضافة إلى ملاعب التدريب المخصصة له خلال منافسات البطولة.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الشرطة إلى المكان، حيث وجدت حالة من الارتباك بين المتواجدين في المنطقة، بينما بدأت التجمعات الموجودة بالتفرق سريعًا عقب وقوع الحادث. وعلى الفور، فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا واسعًا وبدأت عمليات تمشيط مكثفة بحثًا عن أي أدلة قد تساعد في كشف ملابسات الواقعة.

نقل المصابين إلى المستشفيات

في الساعات الأولى بعد الحادث، جرى نقل ثلاث سيدات مصابات إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تعلن الجهات المختصة لاحقًا ارتفاع عدد المصابين إلى تسعة أشخاص من البالغين.

وأكدت التقارير الطبية أن جميع المصابين تم توزيعهم على عدد من المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الإصابات التي تعرضوا لها لا تشكل خطرًا على حياتهم، وأن أوضاعهم الصحية مستقرة بشكل عام.

استمرار التحقيقات

وتواصل السلطات الأمنية جهودها المكثفة للتوصل إلى منفذ الهجوم وتحديد هويته، حيث لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي مشتبه به أو دوافع واضحة وراء الحادث.

كما تستمر التحقيقات وجمع الشهادات ومراجعة الأدلة المتاحة، في محاولة للوصول إلى تفاصيل دقيقة حول الواقعة وكشف الظروف التي أدت إلى حدوثها، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية لضمان الحفاظ على الأمن في المنطقة المحيطة بمواقع البطولة.