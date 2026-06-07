قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توصية برلمانية بإنشاء نظام إنذار مبكر لمواجهة المخاطر الاقتصادية
عمرو أديب: أنتمي لنادي الزمالك الغلبان والمكافح الذي يحارب بأقل الإمكانيات
ترامب: لست سعيدا بالهجوم الإسرائيلي على بيروت
تعليق مقتصب.. ترامب لإيران: أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي
بعد تجدد إطلاق الصواريخ الإيرانية .. 3 دول تعلن إغلاق مجالها الجوي
التلفزيون الأردني: صفارات الإنذار تدوي في أجزاء من المملكة
ترامب: على إيران العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام صفقة
هل يجوز توزيع أموال على أطفال المقابر صدقة على الميت.؟.. أمين الفتوى يجيب
مصدر قصف الضاحية الجنوبية.. إيران: نستهدف قاعدة رامات ديفيد الإسرائيلية
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا صواريخ من إيران تجاه الشمال
بن غفير ردا على الصواريخ الإيرانية: يجب أن تحترق طهران هذه الليلة
بعد سقوطه المفاجئ.. طبيب منتخب الدنمارك: جهاز القلب أنقذ إريكسن واستجاب بشكل مثالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال السلامي يقود الأردن نحو حلم تاريخي في كأس العالم 2026

جمال السلامي
جمال السلامي
عبدالحكيم أبو علم

يعيش المدرب المغربي جمال السلامي، حلما تاريخيا مع المنتخب الأردني لكرة القدم، بعدما نجح في قيادة "النشامى" إلى أول مشاركة في تاريخهم في المونديال.

ويطمح السلامي ألا تكون المشاركة حضورا شرفيا، بل خطوة نحو إثبات قدرة الكرة الأردنية على المنافسة مع كبار العالم، مستندا إلى العمل الذي بدأه منذ توليه المسؤولية، وإلى الروح القتالية التي يتميز بها اللاعب الأردني.

ويرى السلامي أن بلوغ كأس العالم 2026 يمثل بداية مرحلة جديدة لكرة القدم الأردنية، وليس مجرد إنجاز عابر.

ويركز المدرب المغربي على بناء فريق متوازن قادر على تقديم أداء تنافسي، مع الحفاظ على الهوية الجماعية التي ساهمت في تأهل الفريق التاريخي. ويؤمن السلامي بأن الانضباط التكتيكي والروح الجماعية سيكونان مفتاح نجاح المنتخب الأردني في البطولة العالمية.

وولد جمال السلامي في 6 أكتوبر 1970 بالمغرب، ويبلغ من العمر 55 عاما حاليا، وبرز منذ سنواته الأولى كواحد من أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة المغربية.

بدأ مسيرته الكروية مع نادي أولمبيك الدار البيضاء المغربي، قبل أن ينتقل إلى مواطنه الرجاء البيضاوي، حيث عاش أفضل فتراته الكروية وحقق معه العديد من الألقاب، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق في تلك الفترة.

وخاض السلامي تجربة احترافية ناجحة خارج المغرب عندما انتقل إلى نادي بشكتاش التركي، حيث لعب لمدة ثلاث سنوات وقدم مستويات مميزة، اكتسب خلالها خبرة كبيرة في المنافسات الأوروبية.

وبعد انتهاء تجربته الاحترافية، عاد إلى الدوري المغربي، حيث لعب لنادي المغرب الفاسي، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم عام 2004.

وعلى الصعيد الدولي، مثل السلامي المنتخب المغربي في عدة مناسبات، وكان ضمن قائمة (أسود الأطلس) المشاركة في كأس العالم 1998 في فرنسا، وهي تجربة مهمة أضافت إلى خبرته الدولية، وساعدته لاحقا في مسيرته التدريبية.

بعد اعتزاله اللعب، اتجه السلامي إلى عالم التدريب، حيث بدأ العمل مع الفئات السنية في نادي الرجاء البيضاوي، ونجح في تطوير العديد من المواهب الشابة.

و انتقل إلى التدريب الاحترافي، حيث تولى قيادة نادي الفتح الرباطي، وقدم معه مستويات جيدة أكدت قدراته التدريبية.

جمال السلامي كرة قدم بطولة الدوري الاردن الاعلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

زيادة المعاشات 2026

رسمياً أول يوليو.. نسبة زيادة المعاشات السنوية2026

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المعاشات

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

المعاشات

حل المشاكل .. برلماني يزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

أرشيفية

بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا

ترشيحاتنا

البعثة الدبلوماسية التونسية بالقاهرة

السفارة التونسية بالقاهرة: فعاليات دبلوماسية وثقافية ورياضية إحياء لـ يوم أفريقيا

ترامب

ترامب : سأطلب من نتنياهو عدم الرد على إيران

ترامب

رد فعل مثير من ترامب على صواريخ إيران باتجاه الأراضي المحتلة

بالصور

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
باتريك جودفري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد