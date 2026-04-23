تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرار بدأت المدارس في إعلانه رسمياً على صفحاتها الرسمية على فيس بوك ، بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026، وذلك بمناسبة عيد العمال.

وبدأ تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في مدارس محافظة سوهاج ، لإلغاء الامتحانات التي كان من المقرر عقدها يوم الخميس 7 ابريل 2026 ، ومن المتوقع خلال الساعات القادمة أن تعلن مدارس باقي المحافظات ايضا تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلاً بشان موعد امتحانات شهر ابريل 2026 لطلاب صفوف النقل في جميع المدارس .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات شهر ابريل 2026 لطلاب صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في المدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة (عربي - لغات) بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، في الفترة من السبت 2 مايو 2026 حتى الخميس 7 مايو 2026

وبذلك تكون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت رسميا تأجيل امتحانات شهر ابريل 2026 ، التي كان من المقرر لها أن تعقد في الفترة من 26 ابريل 2026 حتى 30 ابريل 2026 ، وذلك بحسب ما تم إعلانه رسميا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة اتباع الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات .