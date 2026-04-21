قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير لوائح يكشف سبب عدم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2029
شبانة: مواجهة بيراميدز مفتاح تتويج الزمالك بالدوري
لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف
«دينية النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن زيادة إيجارات أراضي الأوقاف .. اليوم
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية .. «حزب الله» يعلن تنفيذ عملية صاروخية
خبير لوائح: الإسماعيلي مُهدّد بالهبوط لدوري القسم الثاني بسبب النجوم
انتشار شديد للذباب.. ماذا يحدث في شوارع ومنازل المصريين؟ | خبير زراعي يكشف الأسباب
دعاء الصباح مكتوب كامل.. أفضل أذكار الصباح لجلب الرزق وبدء يومك ببركة وطمأنينة
اتفاق سريع .. «فوكس نيوز» تكشف مفاجأة مدوية بشأن بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران
أمام برج إيفل .. محمد رمضان يتألق في أحدث ظهور له من باريس | صور
أسباب إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

علي صالح
علي صالح
علي صالح

مشهد الحرب الإيرانية، حين يهدأ ضجيجه، يكشف عن أن ما بدا لا يخرج عن كونه مواجهة عسكرية مباشرة، إلا أنه ينغلق على عملية إعادة ترتيب أوسع لبنية الإقليم في الشرق الأوسط.

فلم يعد التصعيد الأمريكي–الإسرائيلي ضد إيران مجرد فصل من فصول الاحتكاك العسكري التقليدي، بل تحوّل تدريجيًا إلى ما يشبه “إعادة برمجة بطيئة لموازين القوة الإقليمية في الشرق الأوسط

تبدأ القصة من فكرة، بدت في ظاهرها واضحة: تفوق عسكري أمريكي–إسرائيلي قادر على كبح إيران أو تقليص نفوذها أو حتى دفعها إلى تغيير سلوكها الإقليمي. لكن مع امتداد العمليات، تداخلت الأهداف، وتشابكت النتائج، فلم يعد واضحًا أين ينتهي الهدف العسكري ويبدأ الهدف السياسي، ولا أين تقف حدود النجاح أو الفشل. فبينما نجحت الضربات في إضعاف بعض القدرات الإيرانية التقليدية واستهداف البنية العسكرية والقيادات، بقيت أسئلة أكبر بلا إجابة: هل تغيّر سلوك الدولة؟ وهل تغيّرت موازين الردع فعلاً؟

في هذه اللحظة تحديدًا، بدأت الجغرافيا الاقتصادية للمنطقة تتحرك بصمت. لم يكن الخليج طرفًا مباشرًا في القرار، لكنه كان في قلب النتائج.

فمضيق هرمز، ذلك الشريان الضيق الذي يمر عبره جزء كبير من طاقة العالم، تحوّل مرة أخرى إلى مركز ثقل عالمي، ليس فقط كمعبر نفطي، بل كورقة سياسية قادرة على رفع أو خفض حرارة الاقتصاد العالمي خلال أيام.

ومع اضطراب الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين والطاقة، لم تعد تداعيات الحرب محصورة في ساحات الاشتباك، بل امتدت إلى الأسواق، والموانئ، وميزانيات الدول المستهلكة للطاقة في آسيا وأوروبا، وحتى داخل الولايات المتحدة نفسها.

هنا بدأت دول الخليج تدرك—بشكل عملي لا نظري—أن موقعها الجغرافي لم يعد مصدر استقرار تلقائي، بل مصدر حساسية عالية في النظام الدولي. فهي ليست ساحة حرب، لكنها أيضًا ليست خارج الحرب. إنها المنطقة التي تمر عبرها نتائج الصراع أكثر مما تمر فيها المعارك نفسها. ومع كل اضطراب في الإمدادات أو تهديد للممرات البحرية، يتعزز شعور جديد: أن الاستقرار لم يعد “معطى”، بل “متغيرًا”.

في الوقت نفسه، كانت الولايات المتحدة تتحرك ضمن حسابات أكثر اتساعًا من الإقليم نفسه. فواشنطن التي دخلت المواجهة بأهداف كبيرة - من إضعاف البرنامج النووي الإيراني إلى تقليص نفوذها الإقليمي - وجدت نفسها أمام كلفة تتجاوز حدود الشرق الأوسط. فاستنزاف الذخائر المتقدمة، وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وتزايد الضغوط من الحلفاء المتضررين اقتصاديًا، كلها عناصر جعلت القرار الأمريكي أقرب إلى إدارة توازنات عالمية معقدة، لا إلى فرض حسم إقليمي مباشر.

هذا التحول لم يكن انسحابًا صريحًا، لكنه بدا—في نظر بعض الحلفاء—كأنه انتقال من دور “الضامن” إلى دور “الموازن”. أي أن الولايات المتحدة لم تعد تتحرك بمنطق الحماية المطلقة، بل بمنطق توزيع الانتباه بين عدة مسارح عالمية، على رأسها التنافس مع الصين. وفي هذه المسافة بين الحماية الكاملة والحضور الانتقائي، بدأت دول الخليج تشعر بأن هامش الاعتماد التقليدي يتغير، حتى وإن لم يُعلن ذلك رسميًا.

وفي المقابل، لم تكن إيران تبحث عن نصر تقليدي. استراتيجيتها، كما تكشفها مجريات الأحداث، كانت أقرب إلى “إعادة توزيع الألم” بدل تحقيق الحسم. فهي وإن تلقت ضربات قاسية على مستوى البنية العسكرية والقيادات، فإنها استطاعت نقل جزء كبير من تأثير الصراع إلى الخارج: إلى أسواق الطاقة، وإلى أمن الحلفاء الإقليميين، وإلى حسابات الاقتصاد العالمي. بهذا المعنى، لم يكن الهدف أن تنتصر في معركة واحدة، بل أن تجعل أي انتصار ضدها مكلفًا لدرجة تعيد التفكير في جدواه.

ومع مرور الوقت، بدأت الصورة تتشكل بشكل أكثر تعقيدًا. فإيران، رغم ضعفها النسبي عسكريًا، لم تنهَزم. والولايات المتحدة، رغم تفوقها العملياتي، لم تحقق أهدافها القصوى. أما دول الخليج، فوجدت نفسها في موقع مختلف: ليست خاسرة في حرب، لكنها الأكثر تعرضًا لارتداداتها. فارتفاع أسعار الطاقة ينعكس عليها باعتبارها منتجًا ومصدرًا، لكن اضطراب الملاحة يهددها باعتبارها جزءًا من النظام الاقتصادي العالمي، وليس فقط الإقليمي. وهكذا تصبح الخسارة هنا ليست حدثًا واحدًا، بل تراكبًا من الضغوط غير المباشرة.

ومع دخول المفاوضات مرحلة أكثر حساسية، تتضح ملامح المشهد الجديد: لا أحد قادر على فرض حسم كامل، ولا أحد قادر على تجاهل كلفة الاستمرار. فالمنطقة تتحول تدريجيًا من نظام يقوم على الردع الصارم، إلى نظام يقوم على إدارة التوتر. وهذا التحول، رغم أنه يبدو أقل عنفًا، إلا أنه أكثر تعقيدًا، لأنه يقوم على عدم اليقين الدائم.

في هذا السياق، لا يمكن القول إن الولايات المتحدة “غدرت” بالخليج، ولا إن إيران “انتصرت” بالمعنى التقليدي، ولا إن الخليج “خسر” حربًا واضحة المعالم. بل الأصح أن النظام الإقليمي نفسه دخل مرحلة إعادة تعريف. فالمظلة الأمنية لم تعد ثابتة كما كانت، والخصوم لم يعودوا يسعون إلى الحسم النهائي، والحلفاء لم يعودوا يتحركون ضمن قواعد مستقرة.

وهكذا يقف الخليج اليوم أمام لحظة مختلفة في تاريخه الحديث: لحظة لا يُطلب فيها منه فقط أن يختار تحالفاته، بل أن يعيد تعريف معنى الأمن ذاته. أمن لا يقوم فقط على الحماية الخارجية، بل على القدرة الداخلية على التكيّف مع عالم لم يعد يمنح ضمانات طويلة الأمد.

وفي أفق هذا التحول، يبدو أن الشرق الأوسط لا يتجه إلى نهاية صراع، بل إلى شكل جديد من الاستقرار الهش، استقرار لا يقوم على غياب الحرب، بل على إدارة احتمالاتها باستمرار.

الحرب الإيرانية إيران الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاروخ قدر في شوارع طهران

بعد قرار ترامب .. الصواريخ الإيرانية تجوب شوارع طهران | شاهد

شهادات ادخار البنك الأهلي

بعد زيادة الفائدة على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي .. احسب عائد الـ 100 ألف جنيه

هاني شاكر

رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

وزير التربية والتعليم

التعليم: إجازة "تحرير سيناء" تشمل طلاب ومعلمي مدارس المحافظات التي تعمل السبت

جمال شعبان

حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر

الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟

ترشيحاتنا

محافظ يوجه بتطوير المنظومة التعليمية بالمدرسة وتوفير بيئة مناسبة للطلاب

استجابة لمطالب الأهالي.. محافظ بورسعيد يُوجّه بإنشاء فصل تجريبي داخل مدرسة سلام مصر | شاهد

محافظ بورسعيد يتفقد حضانة " ذوات" بمدينة سلام مصر

محافظ بورسعيد يوجّه بسرعة البدء في إقامة بيت للطالبات داخل حضانة سلام مصر | شاهد

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف جهود أعمال النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري

محافظ بورسعيد يتفقد وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة سلام مصر | شاهد

بالصور

طريقة عمل المارشميلو في المنزل بخطوات سهلة .. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو

دراسة: تناول فيتامين «د» يوميًا يُساهم في تخفيف أمراض القولون

تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية
تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية
تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية

احترس .. الأطعمة الجاهزة ترفع خطر أمراض البروستاتا لدى الرجال

مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال

لقاح هذا الفيروس يحمي الرجال من السرطان.. دراسة تكشف انخفاض المخاطر بنسبة 46%

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح
انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح
انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

عصابة نابولي

على طريقة La Casa de Papel .. عصابة تهرب عبر الصرف الصحي في نابولي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد