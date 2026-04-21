متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

تواصل الجهات المختصة بمحميات البحر الأحمر متابعة ظهور كائن الدوجونج (عروس البحر) الذي رُصد خلال الأيام الماضية أمام أحد شواطئ الغردقة، وسط إجراءات تنظيمية مكثفة لضمان سلامته وعدم تعرضه لأي إزعاج.

وتتم أعمال المتابعة بواسطة باحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر، تحت إشراف كامل من المحميات برئاسة الدكتور أحمد غلاب، وبمشاركة الدكتور عبد الله عابد والدكتور وليد رمضان، إلى جانب فريق طبي وفني متخصص، في إطار متابعة علمية دقيقة لحالة الكائن وسلوكه في بيئته الطبيعية.

وأوضحت المتابعات أن الدوجونج أنثى صغيرة يبلغ طولها نحو 1.36 متر، ويُقدر عمرها ما بين عام إلى ثلاثة أعوام، حيث لوحظ نشاطها في التغذية على الحشائش البحرية بالمياه الضحلة، دون وجود مؤشرات خطورة تستدعي التدخل الفوري.

وأكدت الجهات المعنية أنه تم الدفع بفرق من “حراس البحر الأحمر” لتأمين المنطقة خلال فترات تواجد الدوجونج، خاصة من الساعة 3:30 عصرًا وحتى غروب الشمس، مع الاستمرار في مراقبتها عن قرب، دون اتخاذ قرار بنقلها في الوقت الحالي، لحين تقييم حالتها بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

ودعت محميات البحر الأحمر رواد الشواطئ إلى الالتزام بالتعليمات، وعلى رأسها عدم لمس الكائن أو مطاردته أو التسبب في إجهاده، مع ضرورة التزام القائمين على الأنشطة البحرية بالحذر والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة.

وأكدت أن الحفاظ على هذا الكائن النادر مسؤولية جماعية، لما يمثله من أهمية بيئية كبيرة كأحد أبرز الكائنات البحرية المهددة بالانقراض في البحر الأحمر.