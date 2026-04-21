البرنامج اليومي للنبي من الاستيقاظ حتى النوم.. علي جمعة يوضحه
الكشف عن الطاقم التحكيمي الأجنبي الأقرب لإدارة مباريات الأهلي القادمة
متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر
هيئة الشراء الموحد: لا يوجد مديونية لأي شركة وردت للهيئة قبل 120 يوما
مصطفى مدبولي: المؤسسات الاقتصادية الكبيرة تشيد بما يتم بمصر
بالأرقام.. مدبولي يستعرض تداعيات الحرب وخطة الدولة لمواجهة الأزمة
مدبولي: تحويلات المصريين العاملين في الخارج حققت نموًا بنسبة 29.6%
مدبولي: النفط قفز إلى 120 دولارًا للبرميل مع توقعات بوصوله لـ200
مدبولي: سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب الخاصة بالبترول بحلول يونيو 2026
مدبولي: نستهدف تسلم 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين
وزير الخارجية الألماني يدعو إيران إلى سرعة التفاوض مع أمريكا في إسلام آباد
متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

ابراهيم جادالله

تواصل الجهات المختصة بمحميات البحر الأحمر متابعة ظهور كائن الدوجونج (عروس البحر) الذي رُصد خلال الأيام الماضية أمام أحد شواطئ الغردقة، وسط إجراءات تنظيمية مكثفة لضمان سلامته وعدم تعرضه لأي إزعاج.

وتتم أعمال المتابعة بواسطة باحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر، تحت إشراف كامل من  المحميات برئاسة الدكتور أحمد غلاب، وبمشاركة الدكتور عبد الله عابد والدكتور وليد رمضان، إلى جانب فريق طبي وفني متخصص، في إطار متابعة علمية دقيقة لحالة الكائن وسلوكه في بيئته الطبيعية.

وأوضحت المتابعات أن الدوجونج أنثى صغيرة يبلغ طولها نحو 1.36 متر، ويُقدر عمرها ما بين عام إلى ثلاثة أعوام، حيث لوحظ نشاطها في التغذية على الحشائش البحرية بالمياه الضحلة، دون وجود مؤشرات خطورة تستدعي التدخل الفوري.

وأكدت الجهات المعنية أنه تم الدفع بفرق من “حراس البحر الأحمر” لتأمين المنطقة خلال فترات تواجد الدوجونج، خاصة من الساعة 3:30 عصرًا وحتى غروب الشمس، مع الاستمرار في مراقبتها عن قرب، دون اتخاذ قرار بنقلها في الوقت الحالي، لحين تقييم حالتها بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

ودعت محميات البحر الأحمر رواد الشواطئ إلى الالتزام بالتعليمات، وعلى رأسها عدم لمس الكائن أو مطاردته أو التسبب في إجهاده، مع ضرورة التزام القائمين على الأنشطة البحرية بالحذر والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة.

وأكدت أن الحفاظ على هذا الكائن النادر مسؤولية جماعية، لما يمثله من أهمية بيئية كبيرة كأحد أبرز الكائنات البحرية المهددة بالانقراض في البحر الأحمر.

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

تطورات جديدة داخل الأهلي.. صفقتان قيد الحسم وتأجيل قرار أزمة زيزو

رابطة الأندية توضح شكل ونظام الدوري الممتاز في الموسم الجديد

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 بكام؟

أنا اللي هعدي الأول.. سائق توك توك يطعن آخر بسبب أولوية المرور في أكتوبر

براءة 12 أوكرانيا ورجلي أعمال في قضية عصابة الذهب المغشوش

القبض على مسؤول في بنك شهير بتهمة التربح من العملاء

أهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

الحليب و حرقة المعدة.. علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي يكتب: علام

