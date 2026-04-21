سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

كثرت التساؤلات عن سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية وسبب نفاذ الرصيد سريعا.ولكن في العداد القانوني فهو عداد شرائح مدعم تبدأ سعر الكيلو في الشريحة أولى ب 68قرشا عكس العداد الكودي الذي يبلغ سعر الكيلو وات 2.74 جنيه

لأن العداد الكودي يعتبر الإستهلاك "ممارسة" مقننة، فيتم المحاسبة بأعلى سعر في الشريحة المنزلية (السعر الموحد) كنوع من إجراءات الدولة للعقارات المخالفة أو المؤقتة لحين تقنين الوصع.

تسهيلات لتقنين العدادات الكودية

إلغاء "المعاينة المعقدة":

بما إن العداد تم تركيبه بالفعل والوصلات موجودة، التسهيلات الجديدة جعلت التحويل إجراء “ورقي إلكتروني”، فالشركة بتعتمد على بيانات العداد الموجودة فعلياً في نظامها.

"التحويل الجماعي" للعمارات:

الوزارة تقبل طلبات جماعية لتسريع الإجراءات للكتل السكنية مرة واحدة، .

التحويل "ورقي"

أكبر تسهيل هو إنك لن تدفع ثمن عداد جديد. العداد الكودي الموجود عندك هو نفس العداد ولكن سيتم تغيير المحاسبة.

بمجرد تقديم ورق التصالح، الشركة تقوم بتعديل بيانات على السيستم وتحوله لعداد قانوني باسم المشترك ، بنظام الشرائح

صفر مصاريف إضافية:

التحويل لا يتطلب دفع أي مبالغ ضخمة أو مقايسات جديدة. وإنما رسوم إدارية بسيطة لتغيير التعاقد.

التقديم "أونلاين" من بيتك:

تستطيع تقديم طلب التحويل من خلال "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء".

عن طريق رفع صورة البطاقة، وعقد الشقة، و"نموذج 10" الخاص بالتصالح، ومتابعة طلبك وأنت في مكانك.

تقسيط المديونيات (لو موجودة):

لو هناك مديونيات قديمة أو فروق أسعار، الشركة تقدم تسهيلات بـ تقسيط هذه المبالغ عند التحويل.