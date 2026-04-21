وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
ماكرون : فرنسا تدعم لبنان في التحضير لمفاوضات محتملة مع إسرائيل
استفزاز لمشاعر المسلمين .. قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
الاستثمار الأوروبي يدعم أمن الطاقة بـ 2.4 مليار يورو أمام تصاعد التوترات الجيوسياسية
نواف سلام : لبنان يحتاج 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية
التعليم: إجازة "تحرير سيناء" تشمل طلاب ومعلمي مدارس المحافظات التي تعمل السبت
المشهد أخطر مما يبدو| خبير زراعي يكشف السر وراء انتشار الذباب في مصر
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مشهد مذهل لانفجار شمسي.. لحظة نادرة تظهر الوجه العنيف لنجمنا

التوهج الشمسي
التوهج الشمسي
أمينة الدسوقي

في رصد استثنائي التقط الأنفاس، نجح المراقب الفلكي المستقل DudeLovesSpace في توثيق لحظة اندلاع توهج شمسي قوي فور حدوثه، كاشفا عن صورة حية للطاقة الهائلة التي تختزنها الشمس وتُطلقها فجأة في الفضاء.

 وقد انطلق التوهج من البقعة الشمسية النشطة AR4392، المعروفة باضطرابها المغناطيسي الحاد وقدرتها على إنتاج انفجارات عنيفة.

تفاصيل بصرية مدهشة في الزمن الحقيقي

ما ميز هذا الرصد ليس فقط قوته، بل دقة توقيته وصفاء ظروف التصوير، ما أتاح رؤية واضحة لتطور التوهج لحظة بلحظة. 

وأظهرت اللقطات أقواسا من البلازما المتوهجة تتمدد بسرعة هائلة قبل أن تتلاشى تدريجيًا، في مشهد يختصر شراسة التفاعلات المغناطيسية التي تدور في الغلاف الجوي للشمس.

شهادة المراقب دهشة أمام عظمة المشهد

بحسب ما نشره موقع ScienceAlert، عبر المراقب عن دهشته قائلاً إن يوم الرصد بدأ هادئا وصافيا، قبل أن يتحول فجأة إلى لحظة استثنائية لم يكن يتوقعها، حين شاهد التوهج الضخم ينفجر أمام عينيه مباشرة من البقعة الشمسية.

كيف تتولد التوهجات الشمسية؟

تحدث التوهجات الشمسية عندما تتحرر الطاقة المغناطيسية المختزنة داخل الشمس بصورة مفاجئة، ما يؤدي إلى تسريع الجسيمات المشحونة وإطلاق إشعاعات قوية عبر الطيف الكهرومغناطيسي وتُعد هذه الظاهرة من أكثر أحداث النظام الشمسي نشاطا، نظرا لقدرتها على التأثير في الفضاء المحيط بالأرض.

تكامل الرصد الأرضي مع أعين الفضاء

تكتسب مثل هذه المشاهدات أهمية مضاعفة لأنها تكمل البيانات التي توفرها الأقمار الصناعية، وعلى رأسها مرصد مرصد ديناميكا الشمس التابع لناسا (SDO) فالرصد الأرضي يمنح منظورا بصريا مباشرا يتيح تتبع تفاصيل دقيقة قد لا تظهر في القياسات الرقمية وحدها، ما يعزز فهم العلماء لمراحل تطور التوهجات الشمسية.

بقعة شمسية تحت المراقبة الدقيقة

تخضع البقعة الشمسية AR4392 لمتابعة حثيثة من العلماء بسبب حجمها وتعقيدها المغناطيسي فالبقع الشمسية، رغم كونها أبرد من المناطق المحيطة بها، تمتلك مجالات مغناطيسية قوية وغير مستقرة تجعلها بؤرا محتملة للانفجارات الشمسية.

تأثيرات قد تصل إلى الأرض

لا تقتصر أهمية هذه الظواهر على الفضول العلمي فقط، إذ يمكن للتوهجات القوية أن تؤثر على أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتعطل إشارات الملاحة مثل GPS، بل وقد تحدث اضطرابات في شبكات الكهرباء في الحالات القصوى.

حين تتحول بيانات الشمس إلى أصوات

ضمن أدوات دراسة هذه الظواهر، يعتمد العلماء على تقنية تعرف بـ"التجسيد الصوتي"، حيث تحول البيانات الكهرومغناطيسية إلى تمثيلات صوتية. 

ورغم أن الفضاء لا ينقل الصوت فعليا، فإن هذه الطريقة تتيح فهما أوضح للأنماط المعقدة للنشاط الشمسي، عبر دمج الصورة المرئية مع الإحساس السمعي.

و يكشف هذا الرصد المدهش أن الشمس، التي تبدو لنا هادئة من على سطح الأرض، تخفي وراء وهجها المستقر عالما من العنف والطاقة المتجددة، لا يتوقف عن الحركة لحظة واحدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

ترشيحاتنا

جانب من الندوه

"تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على القيم المجتمعية"..ندوة بإعلام الداخلة بالوادي الجديد

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال توريد واستلام محصول القمح بصومعة الخارجة

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

محافظ المنيا: افتتاح مستشفى الصحة الإنجابية بمطاي خلال أيام

بالصور

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

موت طبيعي.. اعرف سبب وفاة ضياء العوضي وطرق الوقاية منه

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد