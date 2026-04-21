مشهد مذهل لانفجار شمسي.. لحظة نادرة تظهر الوجه العنيف لنجمنا

في رصد استثنائي التقط الأنفاس، نجح المراقب الفلكي المستقل DudeLovesSpace في توثيق لحظة اندلاع توهج شمسي قوي فور حدوثه، كاشفا عن صورة حية للطاقة الهائلة التي تختزنها الشمس وتُطلقها فجأة في الفضاء.

وقد انطلق التوهج من البقعة الشمسية النشطة AR4392، المعروفة باضطرابها المغناطيسي الحاد وقدرتها على إنتاج انفجارات عنيفة.

تفاصيل بصرية مدهشة في الزمن الحقيقي

ما ميز هذا الرصد ليس فقط قوته، بل دقة توقيته وصفاء ظروف التصوير، ما أتاح رؤية واضحة لتطور التوهج لحظة بلحظة.

وأظهرت اللقطات أقواسا من البلازما المتوهجة تتمدد بسرعة هائلة قبل أن تتلاشى تدريجيًا، في مشهد يختصر شراسة التفاعلات المغناطيسية التي تدور في الغلاف الجوي للشمس.

شهادة المراقب دهشة أمام عظمة المشهد

بحسب ما نشره موقع ScienceAlert، عبر المراقب عن دهشته قائلاً إن يوم الرصد بدأ هادئا وصافيا، قبل أن يتحول فجأة إلى لحظة استثنائية لم يكن يتوقعها، حين شاهد التوهج الضخم ينفجر أمام عينيه مباشرة من البقعة الشمسية.

كيف تتولد التوهجات الشمسية؟

تحدث التوهجات الشمسية عندما تتحرر الطاقة المغناطيسية المختزنة داخل الشمس بصورة مفاجئة، ما يؤدي إلى تسريع الجسيمات المشحونة وإطلاق إشعاعات قوية عبر الطيف الكهرومغناطيسي وتُعد هذه الظاهرة من أكثر أحداث النظام الشمسي نشاطا، نظرا لقدرتها على التأثير في الفضاء المحيط بالأرض.

تكامل الرصد الأرضي مع أعين الفضاء

تكتسب مثل هذه المشاهدات أهمية مضاعفة لأنها تكمل البيانات التي توفرها الأقمار الصناعية، وعلى رأسها مرصد مرصد ديناميكا الشمس التابع لناسا (SDO) فالرصد الأرضي يمنح منظورا بصريا مباشرا يتيح تتبع تفاصيل دقيقة قد لا تظهر في القياسات الرقمية وحدها، ما يعزز فهم العلماء لمراحل تطور التوهجات الشمسية.

بقعة شمسية تحت المراقبة الدقيقة

تخضع البقعة الشمسية AR4392 لمتابعة حثيثة من العلماء بسبب حجمها وتعقيدها المغناطيسي فالبقع الشمسية، رغم كونها أبرد من المناطق المحيطة بها، تمتلك مجالات مغناطيسية قوية وغير مستقرة تجعلها بؤرا محتملة للانفجارات الشمسية.

تأثيرات قد تصل إلى الأرض

لا تقتصر أهمية هذه الظواهر على الفضول العلمي فقط، إذ يمكن للتوهجات القوية أن تؤثر على أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتعطل إشارات الملاحة مثل GPS، بل وقد تحدث اضطرابات في شبكات الكهرباء في الحالات القصوى.

حين تتحول بيانات الشمس إلى أصوات

ضمن أدوات دراسة هذه الظواهر، يعتمد العلماء على تقنية تعرف بـ"التجسيد الصوتي"، حيث تحول البيانات الكهرومغناطيسية إلى تمثيلات صوتية.

ورغم أن الفضاء لا ينقل الصوت فعليا، فإن هذه الطريقة تتيح فهما أوضح للأنماط المعقدة للنشاط الشمسي، عبر دمج الصورة المرئية مع الإحساس السمعي.

و يكشف هذا الرصد المدهش أن الشمس، التي تبدو لنا هادئة من على سطح الأرض، تخفي وراء وهجها المستقر عالما من العنف والطاقة المتجددة، لا يتوقف عن الحركة لحظة واحدة.