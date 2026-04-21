أبرز تصريحات مدبولي خلال كلمته بمجلس النواب اليوم

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ملامح خطة الدولة للتعامل مع التصعيد الإقليمي المتواصل، في ضوء ما يشهده العالم من توترات متزايدة، وقال إن الدولة اتخذت بعض الإجراءات للحد من الأزمة التي أثرت على الاقتصاد، وأن الدولة تعمل على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تعزيز الانتاج.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نستهدف حالياً تضييق الفجوة الاستيرادية والعمل على تأمين أمثل لاحتياجاتنا الاستراتيجية ومن ذلك نستهدف هذا العام تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي مع إعلان سعر التوريد المحلي عند 2500 جنيه للأردب بزيادة 300 جنيه عن الموسم السابق، مع الاستمرار في سياسة تنويع المناشئ ومصادر الاستيراد بما يعزز مرونة منظومة الإمداد ويحد من تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الإدارة الاستباقية لملف التعاقدات لضمان تغطية الاحتياجات من السلع الأساسية بصورة آمنة ومستدامة.

وأوضح أننا نعمل على التحرك تدريجيًا نحو تأصيل نظام وطني للمتابعة وتقييم الأداء الحكومي بهدف تعزيز صياغة السياسات القائمة على الأدلة وزيادة مستويات المساءلة والشفافية والتركيز على تعظيم الأثر التنموي للسياسات الحكومية وهو ما مهدت له الحكومة الطريق خلال السنوات الأخيرة عبر تطوير العديد من المنظومات المترابطة والمتكاملة للمتابعة والتقييم وفق أفضل الممارسات الدولية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج حققت نموًا قويًا بنسبة 29.6% لتبلغ 22.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 مقابل 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف مدبولي أن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 17.3% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقارنةً بـ 8.7 مليار دولار، ما يعكس تعافي القطاع السياحي.

مدبولي: النفط قفز إلى 120 دولارًا للبرميل مع توقعات بوصوله لـ200

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، إن أسعار النفط شهدت قفزات متتالية منذ اندلاع الأزمة، حيث ارتفع سعر البرميل من 69 دولارًا إلى 84 ثم 93 دولارًا، قبل أن يصل إلى 120 دولارًا، ثم يستقر عند متوسط 95 دولارًا.



مدبولي: سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب الخاصة بالبترول بحلول يونيو 2026

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “نعمل على تعظيم اكتشافاتنا من البترول والغاز، وتعمل الحكومة على ذلك عبر عدد من الخطوات شملت سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب بحلول شهر يونيو 2026 بعد أن كانت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، مع الالتزام التام بسداد المستحقات الشهرية الجديدة بانتظام”.

مدبولي: نستهدف تسلم 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين

