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فى ذكراه.. قصة إجبار محمود المليجي على طلاق فنانتين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة إجبار محمود المليجي على طلاق فنانتين

محمود المليجي
محمود المليجي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان محمود المليجي الذى قدم عددا من الأعمال التى تظل خالدة فى تاريح السينما العربية.

زواج علوية جميل من محمود المليجي 

تزوجت علوية جميل من محمود المليجي عام 1939، وظلا سويا حتى رحيله عام 1983، وأنجبا ثلاثة أبناء هم( إيزيس، جمال الدين، مرسي المليجي).

تزوجت الفنانة علوية جميل من الفنان محمود المليجى فى بداياته وقبل الشهرة، بعد قصة حب كبيرة بين الطرفين ، حيث كان الثنائى يعملان معا بفرقة فاطمة رشدى.

وذات يوم سافرا معا إلى رأس التين لتقديم عرض مسرحي، وهناك تلقى محمود المليجى خبر رحيل والدته التى كان متعلقا بها كثيرا و تسبب الخبر فى صدمة كبيرة له ، خاصة أنه لا يملك تكاليف السفر وإجراء مراسم الجنازة مما دفعها لمساعدته لتظهر علوية جميل شخصيتها الحقيقية وأحضرت له النقود حتى يسافر ويجرى الجنازة لوالدته وأعطته 20 جنيها ومن هنا بدأت قصة الحب تأخذ منعطفا آخر وهو الارتباط.

استمر زواج محمود المليجي وعلوية جميل لمدة 44 سنة، وأطلق المليجي عليها لقب "المرأة الحديدية" بسبب شدتها ومنعها له من استضافة أصدقائه في المنزل للسهر، ورقابتها الشديدة عليه بسبب حبه للنساء وجاذبيته.

زواج المليجي من فوزية الأنصارى 

عرف عليها المليجي امرأتان أولها كانت الفنانة “ درية أحمد” زميلته في فرقة إسماعيل ياسين بالمسرح، وعند معرفة علوية جميل بالخبر أجبرته على الابتعاد عنها، وأمرت الراحل إسماعيل ياسين على طردها من الفرقة.

بعد فترة وقع محمود المليجي في حب الممثلة ذات الأصول اللبنانية فوزية الأنصاري، وقرر الزواج منها، لكن علمت علوية جميل وأجبرت المليجي على تطليق فوزية بعد 3 أيام من الزواج، ثم اتصلت هاتفيا بالعروس وقالت لها بنفسها: “أنتي طالق يا فوزية”.

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