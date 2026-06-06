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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مليون مشاهدة في ساعة.. أحمد رمزي يخطف الأنظار بفيديو تدريجة السنة

مليون مشاهدة في أقل من ساعة.. أحمد رمزي يخطف الأنظار بفيديو «تدريجة السنة» بمشاركة نجوم الفن والإعلام
مليون مشاهدة في أقل من ساعة.. أحمد رمزي يخطف الأنظار بفيديو «تدريجة السنة» بمشاركة نجوم الفن والإعلام
أوركيد سامي

حقق صانع المحتوى والفنان أحمد رمزي نجاحًا لافتًا بعد طرح أحدث فيديوهاته بعنوان «تدريجة السنة» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصد الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور ونجح في تجاوز حاجز المليون مشاهدة خلال أقل من ساعة من طرحه على مختلف المنصات. 

وشهد الفيديو مشاركة استثنائية لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، في ظهور مفاجئ جذب انتباه المتابعين وأثار حالة من الجدل والإعجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وضم الفيديو نخبة من الأسماء البارزة، من بينهم ركين سعد، وأسماء جلال، ورزان جمال، والإعلامي باسم يوسف، والإعلامية منى الشاذلي، والناقد الفني طارق الشناوي، ورجل الأعمال أيمن عباس، بالإضافة إلى الفنانة عارفة عبدالرسول وسامح سند.

وأشاد الجمهور بفكرة الفيديو وطريقة تنفيذه، خاصة مع التنوع الكبير في الشخصيات المشاركة، وهو ما ساهم في انتشاره بشكل سريع وتحقيقه نسب مشاهدة مرتفعة خلال وقت قياسي، ليصبح واحدًا من أكثر المقاطع تداولًا عبر منصات التواصل خلال الساعات الماضية.

ويواصل أحمد رمزي حضوره الفني بعد مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «فخر الدلتا»، الذي استطاع أن يلفت الأنظار بفضل اعتماده على مجموعة من الوجوه الشابة وتقديمه قصة اجتماعية خفيفة تحمل العديد من الرسائل الإنسانية والطموحات الشبابية.

ودارت أحداث المسلسل حول شاب يعيش في إحدى قرى الدلتا مع والدته وشقيقاته، ويحلم بالعمل في مجال الإعلانات، قبل أن ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن فرصة تحقق له طموحه، ليواجه العديد من التحديات والمواقف التي تشكل رحلته نحو النجاح.

وشارك في بطولة «فخر الدلتا» كل من كمال أبو رية، وانتصار، وخالد زكي، وتارا عبود، ونبيل عيسى، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد عصام السيد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج هادي بسيوني وإنتاج مصطفى العوضي.

أحمد رمزي اخبار الفن نجوم الفن

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