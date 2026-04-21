عند حافة التجمد.. كيف يواصل البشر حياتهم في أبرد بقاع الأرض؟

في مشهد يبدو أقرب إلى الخيال العلمي، تكشف مناطق نائية في شرق سيبيريا عن واحدة من أقسى البيئات المناخية على كوكب الأرض، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 66 درجة مئوية تحت الصفر.

ومع ذلك، يعيش هناك آلاف البشر حياة يومية مكتملة التفاصيل، في تحدي دائم لقوانين الطبيعة وقسوة الطقس.

ياكوتسك أبرد مدينة مأهولة في العالم

تتصدر مدينة ياكوتسك، عاصمة جمهورية ساخا (ياقوتيا) الروسية، قائمة أبرد المدن المأهولة على وجه الأرض ويقطنها نحو 355 ألف نسمة، بينما يبلغ متوسط الحرارة في يناير نحو 40 درجة مئوية تحت الصفر. غير أن المدينة شهدت في يناير 2023 موجة برد استثنائية هبطت فيها الحرارة إلى 62.7 درجة مئوية تحت الصفر، في أدنى قراءة منذ أكثر من عقدين.

حياة مُهندسة لمقاومة البرد

رغم الظروف القاسية، نجح السكان في ابتكار منظومة معيشية متكاملة تضمن استمرار الحياة تعمل أنظمة التدفئة داخل المنازل على مدار الساعة، وتُترك السيارات في وضع التشغيل لفترات طويلة لتفادي تجمد الوقود، بينما يرتدي السكان طبقات متعددة من الملابس، كثير منها مستوحى من الأزياء التقليدية المبطنة بالفرو، لتوفير حماية فعالة من الصقيع.

مفارقة لافتة في معدلات الوفيات

المثير للاهتمام أن ياكوتسك تسجل معدلات وفيات مرتبطة بالبرد أقل من بعض المناطق ذات المناخ المعتدل.

ويُعزى ذلك إلى أن البنية التحتية هناك صُممت خصيصا لتحمل البرودة الشديدة، بعكس مدن أخرى لا تمتلك تجهيزات كافية للعزل الحراري وأنظمة التدفئة.

أويمياكون أبرد نقطة مأهولة دائماً

ضمن المنطقة نفسها، تقع بلدة أويمياكون الصغيرة، التي يتراوح عدد سكانها بين 500 و900 نسمة، وتعد أبرد نقطة مأهولة بشكل دائم على سطح الأرض.

وقد سجلت البلدة رقما قياسيا تاريخيا بلغ 66.7 درجة مئوية تحت الصفر، وهي حرارة كفيلة بتجميد الجلد المكشوف خلال ثواني.

الطبيعة ترسم ملامح الثقافة

لا يقتصر تأثير المناخ القاسي على المعيشة فقط، بل يمتد إلى نمط الحياة والثقافة المحلية.

يذهب الأطفال إلى المدارس في درجات حرارة تصل إلى 40 تحت الصفر، وتُبنى المنازل فوق تربة صقيعية دائمة، فيما تُستخدم حلول هندسية دقيقة للحفاظ على الحرارة داخل المباني والمرافق الحيوية.

لماذا هذا البرد القاتل؟

يرجع العلماء هذه الظاهرة إلى عوامل جغرافية ومناخية متداخلة، أبرزها وقوع المنطقة في عمق كتلة قارية بعيدة عن تأثيرات المحيطات، إضافة إلى انعكاس أشعة الشمس عن الغطاء الثلجي، ما يقلل امتصاص الحرارة نهاراً ويزيد فقدانها ليلاً، فضلاً عن ظاهرة التبريد الإشعاعي.

درس استثنائي في الصمود

في وقت يشتكي فيه كثيرون من برودة الشتاء في مناطق معتدلة، تقدم مدن وبلدات شرق سيبيريا نموذجاً فريداً لقدرة الإنسان على التكيف والابتكار هنا، تتحول درجات حرارة 40 تحت الصفر إلى يوم اعتيادي، وتستمر الحياة بوتيرتها الطبيعية، في واحدة من أقسى البيئات التي عرفها الإنسان.