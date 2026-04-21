استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

تشهد حالة الطقس اليوم ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مع تقلبات جوية ليلا ونسمات باردة، ومن المتوقع ان تشهد الايام المقبلة هجمة صيفية حارة وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير لتصل إلى 40 درجة في بعض المناطق.

طقس حار نهاراً

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً.

أمطار ضعيفة

ولفتت هيئة الارصاد الجوية إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الأحد إلى الثلاثاء

كما أعلنت الهيئة عن ​توقعات حالة الطقس خلال الفترة من اليوم الثلاثاء، حتى الأحد 26 أبريل، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائلًا للبرودة ليلًا.

هجمة صيفية حارة

وتوقعت خرائط الطقس عودة ارتفاع درجات الحرارة من جديد لنشهد هجمة صيفية، اعتبارا يومى الجمعة والسبت على كافة الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة فى القاهرة 30 خلال ساعات النهار بينما تقترب من 40 درجة مئوية جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى:

​القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 26.

​العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 13 والعظمى 27.

​6 أكتوبر: الصغرى 13 والعظمى 27.

​بنها: الصغرى 14 والعظمى 26.

​الوجه البحري والدلتا:

​دمنهور: الصغرى 13 والعظمى 25.

​وادي النطرون: الصغرى 14 والعظمى 26.

​كفر الشيخ: الصغرى 13 والعظمى 25.

​بلطيم: الصغرى 13 والعظمى 24.

​المنصورة: الصغرى 14 والعظمى 25.

​الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 26.

​شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 25.

​طنطا: الصغرى 12 والعظمى 24.

​مدن السواحل الشمالية:

​الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 24.

​العلمين: الصغرى 13 والعظمى 23.

​مطروح: الصغرى 12 والعظمى 23.

​السلوم: الصغرى 12 والعظمى 25.

​دمياط: الصغرى 15 والعظمى 22.

​بورسعيد: الصغرى 16 والعظمى 23.

​سيوة: الصغرى 13 والعظمى 26.

​مدن القناة وشمال سيناء:

​الإسماعيلية: الصغرى 15 والعظمى 27.

​السويس: الصغرى 15 والعظمى 26.

​العريش: الصغرى 12 والعظمى 22.

​رفح: الصغرى 11 والعظمى 21.

​جنوب سيناء:

​رأس سدر: الصغرى 14 والعظمى 26.

​نخل: الصغرى 11 والعظمى 24.

​كاترين: الصغرى 08 والعظمى 20.

​الطور: الصغرى 16 والعظمى 25.

​طابة (طابا): الصغرى 14 والعظمى 24.

​شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 29.

​مدن البحر الأحمر:

​الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 28.

​رأس غارب: الصغرى 13 والعظمى 26.

​سفاجا: الصغرى 16 والعظمى 29.

​مرسى علم: الصغرى 18 والعظمى 29.

​شلاتين: الصغرى 20 والعظمى 30.

​حلايب: الصغرى 22 والعظمى 26.

​أبو رماد: الصغرى 19 والعظمى 30.

​مرسى حميرة: الصغرى 20 والعظمى 31.

​أبرق: الصغرى 19 والعظمى 28.

​جبل علبة: الصغرى 19 والعظمى 27.

​رأس حدربة: الصغرى 22 والعظمى 27.

​شمال الصعيد:

​الفيوم: الصغرى 14 والعظمى 26.

​بني سويف: الصغرى 14 والعظمى 27.

​المنيا: الصغرى 13 والعظمى 28.

​جنوب الصعيد:

​أسيوط: الصغرى 13 والعظمى 27.

​سوهاج: الصغرى 15 والعظمى 28.

​قنا: الصغرى 16 والعظمى 29.

​الأقصر: الصغرى 16 والعظمى 30.

​أسوان: الصغرى 18 والعظمى 32.

​الوادي الجديد: الصغرى 16 والعظمى 29.

​أبو سمبل: الصغرى 18 والعظمى 30.