الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء ربيعية مستقرة وتحذير من الشبورة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة على أغلب الأنحاء، مع ظهور بعض السحب غير المؤثرة على شمال البلاد، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

فارق كبير بين درجات الحرارة

وأوضحت خلال صباح الخير يا مصر أن هناك فارقًا ملحوظًا بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يتجاوز 10 درجات مئوية، ما يجعل الطقس حارًا نسبيًا نهارًا ومائلًا للبرودة ليلًا، مشددة على ضرورة عدم تخفيف الملابس خلال فترات الليل والصباح الباكر لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

تحذير من الشبورة المائية صباحًا

وحذرت منار غانم من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة في الفترة من الخامسة حتى التاسعة صباحًا.

فرص أمطار خفيفة ونشاط رياح

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على مناطق من البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأضافت أن حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، مع رياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في عدد من المحافظات

القاهرة: 26 - 14

الإسكندرية: 25 - 13

الإسماعيلية: 27 - 15

شرم الشيخ: 29 - 18

الغردقة: 28 - 16

كاترين: 20 - 8