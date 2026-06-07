مصطفى زيكو: هدفي في البرازيل فخر كبير وثقة حسام حسن وراء تألقي

أكد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، أن مواجهة البرازيل الودية كانت تجربة مهمة للفراعنة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، رغم الخسارة بنتيجة 2-1، مشددًا على أن المنتخب خرج بالعديد من المكاسب الفنية والمعنوية من اللقاء.

فخر بتسجيل الهدف الثاني دوليًا

أعرب زيكو عن سعادته الكبيرة بتسجيل هدف منتخب مصر الوحيد في شباك البرازيل، وهو الهدف الثاني له بقميص المنتخب الوطني، مؤكدًا أن إحراز هدف أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية يمثل لحظة مميزة في مسيرته الكروية.

وقال اللاعب إن الاجتهاد والعمل المستمر كانا السبب وراء ظهوره الجيد، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى الخروج بنتيجة إيجابية أمام منتخب السامبا، إلا أنه راضٍ عما قدمه الفريق خلال المباراة.

دعم الجهاز الفني يمنح اللاعبين الثقة

وأشاد زيكو بالدور الذي يقوم به المدير الفني حسام حسن وجهازه المعاون، مؤكدًا أنهم يوفرون أجواء رائعة داخل المعسكر ويمنحون اللاعبين ثقة كبيرة.

وأوضح أن التعامل الإيجابي من الجهاز الفني جعله يشعر وكأنه متواجد مع المنتخب منذ سنوات طويلة، وهو ما ساعده على تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب.

الجماهير المصرية كلمة السر

كما وجه لاعب المنتخب الشكر إلى الجماهير المصرية التي ساندت الفريق بقوة خلال المباراة، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري كان لافتًا سواء في المدرجات أو حتى خلال إقامة البعثة.

وأشار إلى أن الجماهير المصرية كانت حاضرة بأعداد كبيرة، ما منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة وشعورًا دائمًا بالدعم والمساندة.

طموحات كبيرة في كأس العالم

واختتم زيكو تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يمتلك طموحات كبيرة في بطولة كأس العالم 2026، موضحًا أن الفريق لم يأتِ للمشاركة فقط، بل يسعى لتحقيق إنجاز حقيقي والوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في البطولة.

كما أعرب عن أمله في استمرار دعم الجماهير خلال المواجهة المقبلة أمام منتخب بلجيكا، مؤكدًا أن اللاعبين سيبذلون أقصى جهد لإسعاد الشعب المصري ورفع اسم مصر عاليًا في المحفل العالمي