مواجهات قوية .. قرعة البطولة العربية السادسة لرواد التنس في شرم الشيخ



أسفرت قرعة البطولة العربية السادسة لرواد التنس الأرضي عن مواجهات قوية ومثيرة بين المشاركين، وذلك قبل انطلاق منافسات البطولة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ "مدينة السلام"، بمشاركة نحو 60 لاعبًا ولاعبة يمثلون 11 دولة عربية، في تجمع رياضي عربي يعكس قوة ومكانة رياضة التنس على مستوى الرواد في الوطن العربي.



ومن جانبه ، أكد وليد سامي، سكرتير عام الاتحادين العربي والمصري للتنس، أن استضافة مصر لهذا الحدث العربي الكبير تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها لدى الأسرة العربية للتنس، مشيرًا إلى أن جميع الترتيبات التنظيمية تسير وفق أعلى المعايير لضمان خروج البطولة بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر ومدينة شرم الشيخ.

وأضاف أن البطولة لا تمثل مجرد منافسات رياضية، بل تعد فرصة لتعزيز العلاقات الأخوية بين اللاعبين والوفود العربية، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة من 11 دولة عربية تعكس النجاح المتواصل للبطولة عامًا بعد آخر.

من جانبه، قال أيمن عزمي، نائب رئيس الاتحادين العربي والمصري للتنس، إن نتائج القرعة أظهرت حجم المنافسة المنتظرة في جميع الفئات، موضحًا أن البطولة تضم مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وهو ما سيمنح الجماهير منافسات قوية ومستوى فنيًا مرتفعًا.

وأشار إلى أن الاتحادين العربي والمصري يحرصان على توفير أفضل الأجواء للوفود المشاركة، بما يساهم في نجاح البطولة وتحقيق أهدافها الرياضية والاجتماعية.

بدوره، أعرب علي المطيري، الأمين العام للاتحاد العربي للتنس، عن سعادته بالإقبال الكبير على المشاركة في النسخة السادسة من البطولة، مؤكدًا أن رياضة الرواد تشهد تطورًا ملحوظًا في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الاتحاد العربي للتنس يولي اهتمامًا خاصًا ببطولات الرواد لما تمثله من قيمة رياضية واجتماعية كبيرة، مشيدًا بالتنظيم المصري المتميز والاستعدادات التي سبقت انطلاق المنافسات، ومتوقعًا أن تحقق البطولة نجاحًا فنيًا وتنظيميًا يعزز مكانتها ضمن أجندة الاتحاد العربي للتنس.

ومن المقرر أن تستمر منافسات البطولة على ملاعب شرم الشيخ وسط أجواء تنافسية وأخوية تجمع المشاركين من مختلف الدول العربية، في واحدة من أبرز بطولات الرواد على مستوى المنطقة العربية.