قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رد الجميل للقلعة البيضاء .. هيثم فاروق يكشف أهداف مشروع «زملكاوي»
ودية الفراعنة والسليساو .. وصول منتخب مصر ملعب مباراة البرازيل | شاهد
حضور جماهيري غير مسبوق .. رامي صبري يشعل 6 أكتوبر في أضخم حفلات صيف 2026 | صور
5558 جنيها.. تفاصيل سعر عيار 18 اليوم
كيفية توفير استهلاك الكهرباء بالصيف.. وارحم نفسك من الفواتير الكبيرة
موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل زيادة الأجور الجديدة
فضيحة أمنية تهز الجيش الإسرائيلي.. آلاف الجنود وقعوا في فخاخ جنسية داخل مواقع عسكرية حساسة
ألمانيا تفوز على أمريكا بهدفين وديا استعدادا للمونديال
عمرو أديب بعد الهجوم الإيراني: إن شاء الله دول الخليج ستعود للأمن والاستقرار
تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام البرازيل وديا
عمرو أديب عن مشاركة مصر في كأس العالم: قلبي يحدثني خيرا
بعد مستجدات واقعة نخنوخ.. عمرو أديب: القضية أصبحت مختلفة تماما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهات قوية .. قرعة البطولة العربية السادسة لرواد التنس في شرم الشيخ

قرعة البطولة العربية السادسة لرواد التنس الأرضي
قرعة البطولة العربية السادسة لرواد التنس الأرضي
حسن العمدة


أسفرت قرعة البطولة العربية السادسة لرواد التنس الأرضي عن مواجهات قوية ومثيرة بين المشاركين، وذلك قبل انطلاق منافسات البطولة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ "مدينة السلام"، بمشاركة نحو 60 لاعبًا ولاعبة يمثلون 11 دولة عربية، في تجمع رياضي عربي يعكس قوة ومكانة رياضة التنس على مستوى الرواد في الوطن العربي.


ومن جانبه ، أكد وليد سامي، سكرتير عام الاتحادين العربي والمصري للتنس، أن استضافة مصر لهذا الحدث العربي الكبير تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها لدى الأسرة العربية للتنس، مشيرًا إلى أن جميع الترتيبات التنظيمية تسير وفق أعلى المعايير لضمان خروج البطولة بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر ومدينة شرم الشيخ.

وأضاف أن البطولة لا تمثل مجرد منافسات رياضية، بل تعد فرصة لتعزيز العلاقات الأخوية بين اللاعبين والوفود العربية، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة من 11 دولة عربية تعكس النجاح المتواصل للبطولة عامًا بعد آخر.

من جانبه، قال أيمن عزمي، نائب رئيس الاتحادين العربي والمصري للتنس، إن نتائج القرعة أظهرت حجم المنافسة المنتظرة في جميع الفئات، موضحًا أن البطولة تضم مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وهو ما سيمنح الجماهير منافسات قوية ومستوى فنيًا مرتفعًا.

وأشار إلى أن الاتحادين العربي والمصري يحرصان على توفير أفضل الأجواء للوفود المشاركة، بما يساهم في نجاح البطولة وتحقيق أهدافها الرياضية والاجتماعية.
بدوره، أعرب علي المطيري، الأمين العام للاتحاد العربي للتنس، عن سعادته بالإقبال الكبير على المشاركة في النسخة السادسة من البطولة، مؤكدًا أن رياضة الرواد تشهد تطورًا ملحوظًا في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الاتحاد العربي للتنس يولي اهتمامًا خاصًا ببطولات الرواد لما تمثله من قيمة رياضية واجتماعية كبيرة، مشيدًا بالتنظيم المصري المتميز والاستعدادات التي سبقت انطلاق المنافسات، ومتوقعًا أن تحقق البطولة نجاحًا فنيًا وتنظيميًا يعزز مكانتها ضمن أجندة الاتحاد العربي للتنس.

ومن المقرر أن تستمر منافسات البطولة على ملاعب شرم الشيخ وسط أجواء تنافسية وأخوية تجمع المشاركين من مختلف الدول العربية، في واحدة من أبرز بطولات الرواد على مستوى المنطقة العربية.

البطولة العربية السادسة لرواد التنس الأرضي التنس الأرضي رواد التنس الأرضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

بطاقة التموين

الفراخ بدل العيش.. مفاجآت سارة للمواطنين في منظومة التموين الجديدة

أسعار الذهب

1200 جنيه.. خسائر حادة تضرب سعر الذهب عيار 21 في مصر

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تعبيرية

بعد إعلان الحكومة| أول تحرك برلماني لرفض التحول للدعم النقدي: التضخم سيلتهم قيمة الدعم

اسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

منتخب مصر

الليلة .. موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات المجانية

ترشيحاتنا

الخبز

الخبز خارج أي تعديل.. نائب: الدولة تتجه لتطبيق شرائح في الدعم

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة: عمرو دياب جدع وراجل ولا يظهر إلا عبر التلفزيون المصري

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة: فوجئت بوجودي وسط عمالقة ماسبيرو منذ ظهوري الأول على الشاشة

بالصور

منصة القاهرة للأفلام تفتح باب التقديم للدورة الثانية

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

إطلالة كاجوال جريئة.. ساندي تخطف الأنظار بقبعة حمراء

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد