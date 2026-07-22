جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة لمتابعة جاهزية مستشفى الطلبة واستكمال أعمال تطويره

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بمستشفى الطلبة بالجيزة، وذلك في إطار استراتيجية جامعة القاهرة لتطوير منظومة مستشفياتها الجامعية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة.

رافق رئيس جامعة القاهرة خلال الجولة؛ الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شريف المنسي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، والدكتور علاء حمزة، مدير عام مستشفى الطلبة، والدكتور محمد منصور هيبة، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور عبد الله محمود، مدير العيادات الخارجية والاستقبال، والدكتور عمرو عبد المحسن، استشاري المناظير والجهاز الهضمي، وعدد من قيادات المستشفى والأطباء وأطقم التمريض والعاملين.

وجاءت الجولة التفقدية في إطار متابعة احتياجات مستشفى الطلبة من الأجهزة الطبية والتجهيزات الفنية، والوقوف على جاهزية مختلف الوحدات والخدمات العلاجية، واستكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة، تمهيدًا لاستقبال الطلاب الجدد وإجراء أعمال الكشف الطبي للطلاب المقبولين بالعام الجامعي 2026/2027، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

وافتتح رئيس جامعة القاهرة، خلال الجولة، وحدة مناظير الجهاز الهضمي بعد تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، وفي مقدمتها منظار الجهاز الهضمي المدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يعد الأول من نوعه في مصر وتم استيراده من اليابان بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين جنيه، بما يمثل نقلة نوعية في خدمات تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي داخل مستشفى الطلبة. كما تفقد منظومة الإسعاف بالمستشفى، وأعمال التجديد الشاملة للمصاعد، والانتهاء من صيانة النظام الإلكتروني للمستشفى ليعمل بكامل طاقته.

واستمع الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى شرح مفصل من الدكتور شريف المنسي حول الإمكانات التشخيصية والعلاجية للمنظار الجديد، والذي يسهم في الكشف المبكر عن أمراض وأورام الجهاز الهضمي، وإجراء العديد من التدخلات العلاجية الدقيقة واستئصال الأورام بالمنظار دون الحاجة إلى جراحات تقليدية، بما يحقق أعلى معدلات الدقة والأمان، إلى جانب ما يتميز به من جودة فائقة للصورة وإمكانية التحكم في الإضاءة، فضلًا عن تزويد الوحدة بجهاز تخدير حديث مخصص للمناظير.

كما تفقد رئيس الجامعة منظومة الإسعاف بالمستشفى، واطلع على سيارة الإسعاف الجديدة المزودة بأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب أعمال تطوير سيارة الإسعاف الحالية، بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة داخل الجامعة.

وشملت الجولة أيضًا تفقد أعمال تطوير وحدة الرعاية المركزة والمتوسطة، التي تضم ثلاث غرف بطاقة استيعابية تبلغ 9 أسرة، حيث اطمأن رئيس الجامعة على جاهزية الوحدة وما تم تزويدها به من تجهيزات طبية وفق أعلى معايير الجودة.

كما ناقش رئيس الجامعة مع مسئولي المستشفى خطة التطوير المستقبلية، والتي تشمل استكمال الإجراءات النهائية لإنشاء وتشغيل وحدة القسطرة، وبنك الدم، ووحدة تقويم الأسنان، بما يسهم في التوسع في الخدمات الطبية المقدمة لطلاب الجامعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن الجولة التفقدية تأتي للاطمئنان على جاهزية مستشفى الطلبة لاستقبال الطلاب الجدد وإجراء الكشف الطبي لهم مع بداية العام الجامعي الجديد.

وقال إن تطوير المستشفى جزء أصيل من رؤية جامعة القاهرة لبناء بيئة جامعية متكاملة، يشعر فيها الطالب بالأمان والثقة منذ لحظة دخوله الجامعة وحتى تخرجه، لافتا إلى أن الجامعة لا تقيس نجاحنا بعدد الأجهزة التي نضيفها، بل بقدرتها على أن يحصل طلابها على رعاية صحية لائقة داخل جامعتهم.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة الطبية بمستشفى الطلبة، وتوفير خدمات صحية متكاملة تليق بطلاب جامعة القاهرة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة الجامعية ويهيئ بيئة تعليمية وصحية آمنة.

وأوضح الدكتور شريف المنسي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، أن المنظار الجديد ووحدة التخدير المخصصة له يمثلان إضافة كبيرة للمنظومة الطبية والعلاجية بالمستشفى، مؤكدًا استمرار تنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة مختلف الوحدات الطبية، واستكمال إنشاء بنك الدم ووحدة القسطرة ووحدة تقويم الأسنان.

وأشار الدكتور علاء حمزة، مدير عام مستشفى الطلبة، إلى أن المستشفى يشهد مرحلة جديدة من التحديث الشامل، بما يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية ورفع كفاءة الخدمات التشخيصية والعلاجية، مؤكدًا أن المستشفى يضم 16 عيادة خارجية، وتستقبل أكثر من 2000 طالب أسبوعيًا، ويجري نحو 14 عملية جراحية أسبوعيًا، بما يعكس حجم الدور الذي تقوم به في تقديم الرعاية الصحية لمنسوبي جامعة القاهرة.