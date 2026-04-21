تغير مفاجئ .. تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة ودرجات الحرارة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بياناً تفصيلياً حول حالة الطقس الأيام القادمة، تحديدًا خلال الفترة من الأربعاء 22 أبريل وحتى الأحد 26 أبريل 2026.

كشفت خرائط التنبؤات عن حالة الطقس الأيام القادمة، إلى استمرار الأجواء المائلة للبرودة في الصباح الباكر، لتتحول إلى مائلة للحرارة نهاراً، وتصل إلى حد الحرارة الشديدة على أغلب الأنحاء، بينما تظل الحرارة معتدلة على السواحل الشمالية ومائلة للبرودة خلال ساعات الليل.

وحذرت هيئة الأرصاد، من ظهور شبورة مائية كثيفة أحياناً خلال ساعات الصباح (من 4 إلى 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، بالإضافة إلى وسط سيناء، مما يستوجب الحذر التام من قبل المسافرين وقائدي المركبات على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وفيما يخص نشاط الرياح، أوضحت الأرصاد أن البلاد ستشهد نشاطاً للرياح على فترات متقطعة؛ يبدأ من الأربعاء وحتى الجمعة 24 أبريل على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، ليتسع نطاق هذا النشاط ليشمل أغلب أنحاء الجمهورية بدءاً من السبت 25 أبريل وحتى الأحد 26 أبريل، وهو ما قد يؤثر على الأنشطة اليومية وحركة الملاحة في بعض المناطق المكشوفة.

وعلى صعيد درجات الحرارة، يشهد هذا الأسبوع تصاعداً تدريجياً وملحوظاً؛ حيث تبدأ العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري بـ 28 درجة يوم الأربعاء لتصل إلى ذروتها بـ 30 درجة يومي الجمعة والسبت، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد ارتفاعاً كبيراً ومستمراً في الحرارة لتبدأ من 32 درجة وتصل إلى 37 درجة مئوية بنهاية الأسبوع، في حين تحافظ السواحل الشمالية على معدلات تتراوح ما بين 22 إلى 26 درجة مئوية نهاراً.

قالت هيئة الأرصاد، إن فصل الربيع يتسم بالتغيرات الحادة والسريعة في خرائط الطقس، مطالبة المواطنين والجهات المعنية بضرورة المتابعة المستمرة للتحديثات اليومية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية لضمان الجاهزية التامة لأي تقلبات طارئة.