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اليوم .. قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة عن مركز بلطيم بكفر الشيخ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم .. قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة عن مركز بلطيم بكفر الشيخ

قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب
محمود زيدان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أنه سيتم انقطاع المياه اليوم الأحد عن مركز ومدينة بلطيم لمدة 12 ساعة، وذلك من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

سبب انقطاع المياه 

وقالت الشركة إن سبب الانقطاع يرجع لأعمال صيانة بخط طرد قطر 1200 ملي ويترتب على ذلك توقف محطة مياه الخاشعة، مما يؤثر على مدينة ومصيف بلطيم والجزء الشرقي من مدينة بلطيم والساحل البحري (بلوش - مرتضى - الشيخ مبارك - العتارسة) وقرى الخريجين (الزهراء - المستقبل - الدعاء - المساكين) وقرية الشهابية ومصنع الرمال السوداء=

 وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأشارت إلى الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

كفر الشيخ مياه الشرب 12 ساعة بلطيم

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