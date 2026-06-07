ليلة مأساوية بقرية سيف الدين بدمياط بعد مقتـ.ـل 2 وإصابة 4 من أسرة واحدة | تفاصيل

ليلة مأساوية عاشها أهالي قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط ، بعد ما فوجئوا في الساعات الأولى من صباح الأحد بصوت طلقات نارية اخترقت صمت الليل، صادرة من أحد منازل القرية لعائلة الشامي.

لخلافات على الميراث .. طالب ثانوي يقتل 2 ويصيب 4 من أسرته في دمياط تداول 10 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط تعليم دمياط : جاهزية قصوى بالاستراحات لامتحانات الدبلومات الفنية صحة دمياط: قافلة طبية شاملة بقرية الغنيمية في فارسكور

طالب بالثانوى العام يطلق النار على أسرته

وأفادت التحريات الأولية بأن طالب ثانوى عامة يُدعى محمد الشامي أطلق النار بشكل عشوائي باستخدام سلاح آلي على أفراد أسرته، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة عدد آخر بإصابات خطيرة، بينهم حالات وُصفت بالحرجة، من أفراد عائلته.

خلافات على الميراث

وتشير المعلومات إلى أن الواقعة تعود إلى خلافات أسرية حول الميراث، حيث أطلق المتهم النيران بشكل مكثف داخل المنزل قبل أن يفر هاربًا من موقع الحادث، وسط حالة من الذهول بين الأهالي ومحاولات لملاحقته.

وأسفرت الواقعة عن وفاة السيد الشامي وابنته ألفت السيد الشامي، فيما أُصيب كل من عمر الشامي، وعبد الرحمن عمر الشامي، ومحمد عمر الشامي، وأحمد السيد الشامي بإصابات متفرقة.

القبض على المتهم

وعقب الحادث، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن دمياط من ضبط المتهم، حيث جرى تتبعه والقبض عليه في نطاق منطقة الإسكندرية الجديدة التابعة لمركز فارسكور، بعد هروبه مستقلًا سيارة ملاكي وبحوزته السلاح المستخدم.

وتم نقل المتهم إلى مركز الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.