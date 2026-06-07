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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في الدقيقة 52 .. البرازيل تتقدّم على مصر بهدف ثانٍ في الشوط الثاني من المواجهة الودية

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

نجح إندريك في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب البرازيل في شباك منتخب مصر خلال الدقيقة الثانية والخمسين من عمر المباراة الودية المقامة بين المنتخبين على ملعب هينتنجتون بمدينة كليفلاند، لترتفع النتيجة إلى هدفين مقابل هدف واحد لصالح المنتخب البرازيلي.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، حيث تمثل المواجهة الاختبار الأخير للمنتخب المصري قبل انطلاق الحدث العالمي الذي تستضيفه كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من الحادي عشر من يونيو وحتى التاسع عشر من يوليو.

وكان المنتخب المصري قد دخل اللقاء بتشكيلة أساسية ضمت مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع المكون من محمد هاني وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وأحمد فتوح. وفي خط الوسط شارك مروان عطية ومهند لاشين إلى جانب مصطفى زيكو ومحمود حسن تريزيجيه وهيثم حسن، بينما قاد عمر مرموش الخط الهجومي للفراعنة.

وشهدت المباراة أداءً تنافسيًا بين المنتخبين، حيث سعى الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل خوض منافسات المونديال، خاصة في ظل قوة المنافس البرازيلي الذي يعد من أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

وضمّت قائمة البدلاء عددًا من العناصر المميزة، أبرزها محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، بالإضافة إلى قائد المنتخب المصري محمد صلاح، الذي تواجد ضمن الخيارات المتاحة على مقاعد البدلاء.

ويأمل المنتخب المصري في الاستفادة القصوى من هذه المواجهة القوية قبل بدء مشواره في كأس العالم، والعمل على معالجة الأخطاء وتعزيز الجوانب الإيجابية استعدادًا للمنافسات الرسمية المقبلة

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