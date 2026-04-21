الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

3 سفن فقط تعبر هرمز خلال 24 ساعة.. وخطة لإجلاء مئات السفن العالقة بالخليج العربي

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمد على

أفادت وكالة رويترز بأن حركة الشحن الدولية عبر مضيق هرمز شبه منعدمة وغير موجودة، وذلك مع حصار المضيق خارجيًا من قبل أمريكا وداخليا بغلقه من قبل إيران.

وذكرت الوكالة الصحفية الدولية أنه وفقا لبيانات حصلت عليها من شركات الشحن، فإن 3 سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، أن المنظمة تعمل على وضع خطة إجلاء لمئات السفن العالقة في الخليج العربي منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران قبل أكثر من سبعة أسابيع.

وأوضح دومينجيز، على هامش أسبوع سنغافورة البحري، أن الخطة لن تُفعّل إلا عند ظهور مؤشرات واضحة على خفض التصعيد. 

وأضاف أن التفاصيل قيد المناقشة تشمل ترتيب مغادرة السفن، بناءً على مدة بقاء الطاقم عالقًا، إلى جانب عوامل أخرى. 

وأشار دومينجيز إلى أن أي عمليات عبور ستتبع مسارًا مُعتمدًا منذ فترة طويلة، وهو نظام فصل حركة المرور الذي اقترحته إيران وعُمان واعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968.

وقد طورت إيران نظامًا خلال الأسابيع الماضية يتضمن مسارًا محددًا بالقرب من سواحلها، وفي بعض الحالات، دفع رسوم.

وتتواصل المنظمة البحرية الدولية مع الدول المطلة على الخليج، بما فيها إيران وعُمان، ودول العلم لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة.
 

