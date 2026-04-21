ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
ماكرون : فرنسا تدعم لبنان في التحضير لمفاوضات محتملة مع إسرائيل
استفزاز لمشاعر المسلمين .. قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ارتفاع أسعار الكاكاو بشكل حاد وسط مخاوف من اضطرابات في الإمدادات

أ ش أ

ارتفعت أسعار الكاكاو عالميا وسط مخاوف من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك بعد إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية،

ويعد إغلاق المضيق،وفق منصة ياهو فايننس، عاملا في دعم أسعار الكاكاو، حيث يؤدي إلى انخفاض إمدادات الأسمدة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والوقود عالميًا، ما انعكس بدوره على زيادة تكاليف مستوردي الكاكاو.

فقد زاد فع سعر كاكاو عقود مايو في بورصة ICE نيويورك اليوم بمقدار 107 نقطة أي بنسبة 3.36%، كما ارتفع سعر كاكاو مايو في بورصة لندن بمقدار 76 نقطة أي بنسبة 3.18%، مما يعكس صعودا في أسعار الكاكاو عالميا خلال تعاملات اليوم.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات بورصة إنتركونتيننتال (ICE) ارتفاع مخزونات الكاكاو إلى 2,632,357 كيسا، وهو أعلى مستوى في 20 شهرا، بما يشير إلى وفرة في المعروض العالمي.

وعلى صعيد الطلب، تراجعت عمليات طحن الكاكاو في أمريكا الشمالية خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتسجل 106,087 طنا متريا.

كما انخفضت في أوروبا بنسبة 7.8% إلى 325,895 طنا متريا، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تراجع بنحو 6%، لتسجل أدنى مستوى للربع الأول منذ 17 عاما.

وعلى مستوى الإمدادات، أظهرت بيانات كوت ديفوار أن إجمالي شحنات الكاكاو إلى الموانئ بلغ 1.48 مليون طن متري منذ بداية الموسم التسويقي في 1 أكتوبر 2025 وحتى 19 أبريل 2026، دون تغيير يذكر عن نفس الفترة من العام السابق.

وفي غرب أفريقيا، تشير بيانات مرصد الفيضانات والجفاف الأفريقي إلى استمرار ظروف الجفاف، حيث تغطي أكثر من نصف أراضي كوت ديفوار وحوالي ثلثي غانا، ما يثير مخاوف بشأن الإنتاج.

وتظل حركة الأسعار مرهونة بتطورات الإمدادات العالمية، ومستويات المخزون، واتجاهات الطلب، إلى جانب المستجدات الجيوسياسية المؤثرة على سلاسل الشحن العالمية.

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

شعراء العامية

انطلاق ملتقى قصيدة العامية بالفيوم .. قراءة في النشأة واستشراف لمراحل التطور

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل متابعة أسواق “اليوم الواحد” بطنطا والمحلة وسمنود والسنطة وقطور

معرض زويل للكتاب

افتتاح معرض الكتاب بمدينة زويل في دورته الثالثة بمشاركة واسعة لقطاعات الثقافة

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد