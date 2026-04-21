ارتفاع أسعار الكاكاو بشكل حاد وسط مخاوف من اضطرابات في الإمدادات

ارتفعت أسعار الكاكاو عالميا وسط مخاوف من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك بعد إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية،

ويعد إغلاق المضيق،وفق منصة ياهو فايننس، عاملا في دعم أسعار الكاكاو، حيث يؤدي إلى انخفاض إمدادات الأسمدة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والوقود عالميًا، ما انعكس بدوره على زيادة تكاليف مستوردي الكاكاو.

فقد زاد فع سعر كاكاو عقود مايو في بورصة ICE نيويورك اليوم بمقدار 107 نقطة أي بنسبة 3.36%، كما ارتفع سعر كاكاو مايو في بورصة لندن بمقدار 76 نقطة أي بنسبة 3.18%، مما يعكس صعودا في أسعار الكاكاو عالميا خلال تعاملات اليوم.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات بورصة إنتركونتيننتال (ICE) ارتفاع مخزونات الكاكاو إلى 2,632,357 كيسا، وهو أعلى مستوى في 20 شهرا، بما يشير إلى وفرة في المعروض العالمي.

وعلى صعيد الطلب، تراجعت عمليات طحن الكاكاو في أمريكا الشمالية خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتسجل 106,087 طنا متريا.

كما انخفضت في أوروبا بنسبة 7.8% إلى 325,895 طنا متريا، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تراجع بنحو 6%، لتسجل أدنى مستوى للربع الأول منذ 17 عاما.

وعلى مستوى الإمدادات، أظهرت بيانات كوت ديفوار أن إجمالي شحنات الكاكاو إلى الموانئ بلغ 1.48 مليون طن متري منذ بداية الموسم التسويقي في 1 أكتوبر 2025 وحتى 19 أبريل 2026، دون تغيير يذكر عن نفس الفترة من العام السابق.

وفي غرب أفريقيا، تشير بيانات مرصد الفيضانات والجفاف الأفريقي إلى استمرار ظروف الجفاف، حيث تغطي أكثر من نصف أراضي كوت ديفوار وحوالي ثلثي غانا، ما يثير مخاوف بشأن الإنتاج.

وتظل حركة الأسعار مرهونة بتطورات الإمدادات العالمية، ومستويات المخزون، واتجاهات الطلب، إلى جانب المستجدات الجيوسياسية المؤثرة على سلاسل الشحن العالمية.