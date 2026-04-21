بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم /الثلاثاء/ على ارتفاع مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 26.13 نقطة بما نسبته 0.29% ليصل إلى مستوى 8895.19 نقطة، إذ جرى تداول نحو 488 مليون سهم عبر 28 ألفا و573 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 109.1 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 71.96 نقطة بما نسبته 0.88% ليصل إلى مستوى 8282.17 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 313 مليون سهم من خلال 16 ألفا و513 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 44.8 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 17.74 نقطة بما نسبته 0.19% ليصل إلى مستوى 9487.19 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 174 مليون سهم عبر 12 ألفا و60 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 64.2 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 154.95 نقطة بما نسبته 1.72% ليصل إلى مستوى 9183.93 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 273 مليون سهم عبر 13 ألفا و62 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 39.4 مليون دينار كويتي.