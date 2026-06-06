رئيس هيئة البترول: تكثيف أعمال الحفر والتنمية ضرورة لزيادة الاستكشافات

أجرى المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، جولة موسعة بحقول شركة شمال البحرية للبترول بالصحراء الغربية (نوربتكو)، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في المواقع الإنتاجية.

وأكد عبدالكريم خلال جولته على الحفار EDC REG II والموقع، أهمية ما يتم حاليًا من تكثيف للأنشطة البترولية وعلى رأسها أعمال الحفر والتنمية في ظل الخطوات الفاعلة التي قطعتها مصر في ملف سداد مستحقات الشركاء وجهود ضبط منظومة العمل البترولي وعلى رأسها العمل بروح الفريق.

وأشاد بما وفرته استراتيجية عمل الوزارة من حلول للتغلب على التحديات والإسراع بخطط الاستكشاف والتنمية وزيادة الإنتاج في ظل الدعم والتسهيلات والحوافز المقدمة والاحتمالات الواعدة لزيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية، مؤكدًا أهمية الالتزام بتنفيذ برامج الحفر وخطط التنمية وفق جدول زمني محدد لضمان الاستدامة والحفاظ على معدلات إنتاج متزايدة.

وذكر بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية أن الجولة تضمنت كذلك تقييم أداء المنظومة لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة وفقاً لأعلى المعايير الصناعية واستعراض الرؤية المستقبلية ومحاور زيادة معدلات الإنتاج متابعة أنشطة الحفر والتشغيل الجارية في الحقول للوقوف على كفاءة الأداء الفني، وتفقد محطة الطاقة الشمسية بمنطقة "فردوس"، لدعم التوجه نحو خفض الاعتماد على السولار لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية.

واختتم رئيس الهيئة جولته بتفقد معسكر الإعاشة بالموقع، حيث عقد لقاءً مفتوحاً مع الأطقم الفنية والعاملين بالحقول، بحضور المهندس أحمد صلاح رئيس الشركة، أعرب خلاله عن تقديره لجهودهم الدؤوبة في دعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية الاستمرار في رفع كفاءة التشغيل والالتزام التام بمعايير السلامة.