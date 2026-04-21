اللجنة الملكية لشئون القدس: إغلاق الأقصى المتكرر سياسة لفرض واقع جديد وليس إجراءً أمنياً

أكد أمين عام اللجنة الملكية لشئون القدس، عبد الله كنعان، أن عمليات إغلاق المسجد الأقصى المتكررة ليست إجراءات أمنية كما يدعي الاحتلال، وإنما تأتي ضمن سياسات ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد في مدينة القدس ومحاولة تغيير هويتها العربية والإسلامية.

وشدد كنعان خلال فعاليات ندوة بعنوان "المسجد الأقصى .. سياسات الإغلاق وتداعياتها" باكاديمية العالم الإسلامي للعلوم، على أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني يواصل أداء دوره التاريخي في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في ظل تصاعد الانتهاكات التي تستهدف هوية المدينة المقدسة.

وأوضح أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل الركيزة الأساسية في حماية المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم، إلى جانب دعم صمود المقدسيين في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية.

ودعا إلى موقف عربي وإسلامي موحد لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الانتهاكات المستمرة،

مؤكدا أن حماية القدس مسئولية جماعية تتطلب تحركا عربيا وإسلاميا مشتركا للحفاظ على مقدساتها وهويتها التاريخية.