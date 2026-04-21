ترامب لسي إن بي سي: غيرت النظام في إيران ولن نسمح لهم بتهديد إسرائيل بالنووي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة سي إن بي سي الأمريكية أنهم لا يتعاملون مع أشخاص طيبين لكنهم يتعاملون معهم بشكل ناجح للغاية، مشيرًا إلى إنه ليس لديهم كثير من الوقت بشأن انتهاء وقف إطلاق النار.

زعم ترامب: نحن أكثر شدة وأصعب مراسا من النظام في إيران ولا أريد تمديد وقف إطلاق النار فيما أسلحتنا مدججة جدًا بالذخيرة وجاهزون للغاية، مؤكدًا أنا جاهز والجيش جاهز للتحرك ضد إيران.

أردف ترامب لسي إن بي سي: إيران تحاول نقل الصواريخ لأننا دمرنا معظمها وإعادة تموضعها خلال وقف إطلاق النار فيما انتهزنا هذه الفترة لإعادة التزود بالمخزونات ومن المرجح أن إيران قامت أيضًا بذلك.

وذكر ترامب: لدينا قوات عسكرية مذهلة حقا فما حققناه في إيران أمر لا يصدق حيث قضينا على قوات إيران البحرية والجوية وعلى قادتها إلا أن القادة الجدد أكثر عقلانية، ولهذا فقد قمت فعلا بتغيير النظام في إيران ربما بطريقة غير مباشرة.



وأكد ترامب لسي إن بي سي: نحن في موقف تفاوضي قوي للغاية يجعلنا قادرين على إنجاز ما كان ينبغي على رؤساء سابقين إنجازه ولهذا فلن نسمح بأن ينسف الشرق الأوسط ثم أوروبا ثم يأتي الدور علينا

وزعم ترامب:" أخبرت طاقمي قبل بدء العملية العسكرية أنني سأضطر إلى إحداث بعض الاضطراب في الأرقام والمؤشرات لأنه لو حصلت إيران على سلاح نووي فستبدأ بتدمير إسرائيل ونحن لن نسمح بحدوث ذلك