قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
english EN
أخبار العالم

ترامب لسي إن بي سي: غيرت النظام في إيران ولن نسمح لهم بتهديد إسرائيل بالنووي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة سي إن بي سي الأمريكية أنهم لا يتعاملون مع أشخاص طيبين لكنهم يتعاملون معهم بشكل ناجح للغاية، مشيرًا إلى إنه ليس لديهم كثير من الوقت بشأن انتهاء وقف إطلاق النار.

زعم ترامب: نحن أكثر شدة وأصعب مراسا من النظام في إيران ولا أريد تمديد وقف إطلاق النار فيما أسلحتنا مدججة جدًا بالذخيرة وجاهزون للغاية، مؤكدًا أنا جاهز والجيش جاهز للتحرك ضد إيران.

أردف ترامب لسي إن بي سي: إيران تحاول نقل الصواريخ لأننا دمرنا معظمها وإعادة تموضعها خلال وقف إطلاق النار فيما انتهزنا هذه الفترة لإعادة التزود بالمخزونات ومن المرجح أن إيران قامت أيضًا بذلك.

وذكر ترامب: لدينا قوات عسكرية مذهلة حقا  فما حققناه في إيران أمر لا يصدق حيث قضينا على قوات إيران البحرية والجوية وعلى قادتها إلا أن القادة الجدد أكثر عقلانية، ولهذا فقد قمت فعلا بتغيير النظام في إيران ربما بطريقة غير مباشرة.


وأكد ترامب لسي إن بي سي: نحن في موقف تفاوضي قوي للغاية يجعلنا قادرين على إنجاز ما كان ينبغي على رؤساء سابقين إنجازه ولهذا فلن نسمح بأن ينسف الشرق الأوسط ثم أوروبا ثم يأتي الدور علينا

وزعم ترامب:" أخبرت طاقمي قبل بدء العملية العسكرية أنني سأضطر إلى إحداث بعض الاضطراب في الأرقام والمؤشرات لأنه لو حصلت إيران على سلاح نووي فستبدأ بتدمير إسرائيل ونحن لن نسمح بحدوث ذلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

من داخل الكنيسة .. محمد سامي يثير الجدل بصورة جديدة

محمد العمروسي يوجه رسالة رومانسية لـ زوجته مي فاروق

حسام داغر بعد وفاة حياة الفهد: لابد من إعلان الحداد بالكويت

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

فيديو

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد