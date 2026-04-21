ماكرون يمنح وسام "جوقة الشرف" لأبطال "مجزرة باتاكلان" في ذكراها العاشرة

كرّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء بقصر الإليزيه، 55 عنصراً من قوات الأمن والإنقاذ، ومنحهم وسام "جوقة الشرف" رفيع المستوى، تقديراً لشجاعتهم خلال هجمات 13 نوفمبر 2015 الدامية، ولا سيما دورهم في إنهاء مجزرة مسرح "باتاكلان".

وشمل التكريم عناصر من فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للشرطة، ووحدة (RAID)، وفرقة إطفاء باريس (BSPP)، بالإضافة إلى رئيسي جمعيتين تمثلان ضحايا الهجمات، وذلك في إطار إحياء الذكرى العاشرة للاعتداءات التي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً وإصابة المئات .

وحضر المراسم، التي أقيمت على أنغام أغانٍ مؤثرة اختارها ناجون من المأساة، حشد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين الذين أداروا الأزمة آنذاك، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، والرئيس الأسبق فرانسوا هولاند، إلى جانب وزراء الداخلية ورؤساء الحكومة السابقين.

وفي كلمة مؤثرة، قال ماكرون: "بعد عشر سنوات من أكثر الهجمات دموية في تاريخنا، باريس تتذكر، وفرنسا تتذكر… وللأحبة والأسر، تظل الأمة وفية"، مستحضراً بسالة قوات التدخل بقوله: "كل خطوة كانت مخاطرة، وكل ثانية كانت قراراً".

وشدد الرئيس الفرنسي على أن بلاده لن تقدم أي تنازل أمام الإرهاب، موضحاً أن منح هذه الأوسمة يحمل دلالة الامتنان ونقل رسالة الوفاء للأجيال القادمة، وخاطب المكرمين، قائلاً: "أنتم الذين تقدمتم عندما كان لا بد من التقدم، وصمدتم في الظلام لإعادة النور".

يُذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي كان قد شن في 13 نوفمبر 2015 سلسلة هجمات متزامنة استهدفت ملعب "ستاد دو فرانس" في سان دوني وعدداً من المطاعم والمقاهي بالعاصمة، وبلغت ذروتها بمجزرة قاعة "باتاكلان".