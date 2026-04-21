ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
ماكرون : فرنسا تدعم لبنان في التحضير لمفاوضات محتملة مع إسرائيل
استفزاز لمشاعر المسلمين .. قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي وبنجلاديش يوقعان اتفاقا تاريخيا يمهّد لشراكة استراتيجية شاملة

أ ش أ

وقّع الاتحاد الأوروبي وبنجلاديش بالأحرف الأولى على اتفاقية شراكة وتعاون جديدة، في خطوة تُعدّ نقلة نوعية لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك.

جاء التوقيع خلال لقاء جمع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كایا كالاس مع وزير خارجية بنجلاديش خليل الرحمن، حيث تم الاتفاق على إطار شامل وطموح يعزز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستراتيجي بين الجانبين.

وتستند الاتفاقية، وفقاً لبيان أصدره الاتحاد اليوم الثلاثاء، إلى التزامات مشتركة تشمل دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز السلام والأمن والعمل المناخي والتنمية المستدامة. وتضم الاتفاقية 82 مادة تغطي مجالات متعددة، من بينها الحوار السياسي والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والزراعة والهجرة والأمن والشؤون المالية والقضايا البحرية، إضافة إلى تعزيز التواصل بين الشعوب.

كانت المفاوضات بين الجانبين قد انطلقت في أواخر عام 2024، قبل أن تُستكمل بنجاح في وقت مبكر من العام الجاري.

ويمهّد التوقيع بالأحرف الأولى الطريق أمام التوقيع الرسمي والتصديق النهائي من قبل الطرفين خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لدخول الاتفاقية حيّز التنفيذ.

وتُعد بنجلاديش أول دولة في جنوب آسيا تُبرم اتفاقية شراكة وتعاون حديثة مع الاتحاد الأوروبي، على أن تحل هذه الاتفاقية الجديدة محل اتفاقية التعاون الموقعة عام 2001، ما يعكس تطوراً ملحوظاً في مستوى العلاقات بين الطرفين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

من داخل الكنيسة .. محمد سامي يثير الجدل بصورة جديدة

محمد العمروسي يوجه رسالة رومانسية لـ زوجته مي فاروق

حسام داغر بعد وفاة حياة الفهد: لابد من إعلان الحداد بالكويت

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

الذباب

مهرجان كان 79

عادات يومية تدمر جسمك بصمت

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

