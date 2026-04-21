الاتحاد الأوروبي وبنجلاديش يوقعان اتفاقا تاريخيا يمهّد لشراكة استراتيجية شاملة

وقّع الاتحاد الأوروبي وبنجلاديش بالأحرف الأولى على اتفاقية شراكة وتعاون جديدة، في خطوة تُعدّ نقلة نوعية لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك.

جاء التوقيع خلال لقاء جمع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كایا كالاس مع وزير خارجية بنجلاديش خليل الرحمن، حيث تم الاتفاق على إطار شامل وطموح يعزز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستراتيجي بين الجانبين.

وتستند الاتفاقية، وفقاً لبيان أصدره الاتحاد اليوم الثلاثاء، إلى التزامات مشتركة تشمل دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز السلام والأمن والعمل المناخي والتنمية المستدامة. وتضم الاتفاقية 82 مادة تغطي مجالات متعددة، من بينها الحوار السياسي والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والزراعة والهجرة والأمن والشؤون المالية والقضايا البحرية، إضافة إلى تعزيز التواصل بين الشعوب.

كانت المفاوضات بين الجانبين قد انطلقت في أواخر عام 2024، قبل أن تُستكمل بنجاح في وقت مبكر من العام الجاري.

ويمهّد التوقيع بالأحرف الأولى الطريق أمام التوقيع الرسمي والتصديق النهائي من قبل الطرفين خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لدخول الاتفاقية حيّز التنفيذ.

وتُعد بنجلاديش أول دولة في جنوب آسيا تُبرم اتفاقية شراكة وتعاون حديثة مع الاتحاد الأوروبي، على أن تحل هذه الاتفاقية الجديدة محل اتفاقية التعاون الموقعة عام 2001، ما يعكس تطوراً ملحوظاً في مستوى العلاقات بين الطرفين.