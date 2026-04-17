العاصفة القصوى.. بقعة شمسية داكنة تنذر بخطر كبير| إيه الحكاية؟

لم تعد الشمس مجرد قرص ذهبي يمنح الأرض الدفء والحياة، فالعلم الحديث يكشف وجها آخر لهذا العملاق النووي، وجها قادرا في سيناريوهات قصوى على إعادة كوكبنا إلى زمن ما قبل الكهرباء خلال ساعات.

ومع صدور دراسات حديثة في أبريل 2026، لم يعد الحديث عن العواصف الشمسية شأنا فلكيا نخبويا، بل تحول إلى قضية تمس الأمن التقني والاقتصادي للعالم بأسره.

المحرك النووي كيف تولد العاصفة؟

تتكون الشمس من البلازما، وهي حالة فائقة السخونة من المادة تتصرف كسائل مغناطيسي.

وعندما تلتوي خطوطها المغناطيسية وتنكسر فجأة، تُطلق طاقة هائلة على شكل توهجات شمسية تصل الأرض في نحو 8 دقائق.

لكن الخطر الأكبر يأتي من الكتل الإكليلية المقذوفة (CME)، وهي مليارات الأطنان من البلازما الممغنطة التي تندفع عبر الفضاء بسرعات هائلة إذا كان التوهج الشمسي أشبه بطلقة رصاص، فإن الكتلة الإكليلية هي موجة تسونامي مغناطيسية قادرة على إغراق الشبكات الكهربائية والتيارات في كل ما هو موصل على سطح الأرض.

دورة الـ11 عاما البقع السوداء كجرس إنذار

تخضع الشمس لدورة نشاط منتظمة مدتها نحو 11 عاما، تتبدل فيها قطبيتها المغناطيسية.

والمؤشر الأوضح على هذا النشاط هو البقع الشمسية وهي مناطق داكنة أقل حرارة، لكنها ذات نشاط مغناطيسي هائل.

وأثبت الدورة الشمسية الحالي رقم 25 (2020–2021)، انها أكثر نشاطا مما توقع العلماء وكلما ظهرت بقع أكبر وأكثر تعقيدا، ارتفعت احتمالات وقوع “زلزال شمسي” وشيك.

تتم مراقبة هذه المؤشرات عبر مراصد فضائية مثل SOHO، إضافة إلى المسبار الشمسي Parker Solar Probe التابع لـ NASA.

دروع الأرض المغناطيسية التي أنقذت الحياة

تحتمي الأرض بغلاف مغناطيسي ناتج عن حركة الحديد المنصهر في لبها. هذا الغلاف يصد الرياح الشمسية ويشكل “ذيلًا مغناطيسيا” يخزن الطاقة قبل أن يطلقها نحو القطبين، مولدًا الشفق القطبي.

كما تعمل أحزمة فان ألن الإشعاعية كمصيدة للجسيمات المشحونة لولا هذا النظام الدفاعي الدقيق، لكانت الرياح الشمسية قد جردت الأرض من غلافها الجوي، كما حدث على الأرجح لكوكب المريخ.

التاريخ يحذر من كارينغتون إلى ستارلينك

في عام 1859 وقع Carrington Event، أقوى عاصفة شمسية مسجلة، عطلت شبكات التلغراف وأصابت المشغلين بصدمات كهربائية ولو تكرر الحدث اليوم، قد تُقدّر الخسائر بتريليونات الدولارات.

وفي 1989، تسببت عاصفة شمسية في إظلام مقاطعة كيبك الكندية خلال ثواني أما في 2022، فسقط نحو 40 قمرا صناعيا من شبكة Starlink بعد عاصفة “بسيطة” سخنت الغلاف الجوي العلوي وزادت مقاومة الهواء.

اليوم، ومع ازدحام المدار بآلاف الأقمار الصناعية التي تدير الإنترنت والملاحة والاتصالات، يصبح أي اضطراب في الغلاف الجوي العلوي تهديدا مباشرا لهذه البنية الحساسة.

حين يختل الزمن وانظمةGPS والبنوك والطيران

لا يقتصر الخطر على الكهرباء فأنظمة GPS تعتمد على توقيتات فائقة الدقة بالنانوثانية فالعواصف الشمسية تشوه إشارات الراديو أثناء عبورها الغلاف الأيوني، ما يؤدي إلى أخطاء جسيمة في تحديد المواقع.

ما النتيجة المحتملة؟

توقف الملاحة الجوية، تعطل المعاملات البنكية العالمية المعتمدة على الطوابع الزمنية، شلل في الزراعة الذكية، وخسائر اقتصادية بمئات المليارات خلال أيام.

الأرصاد الجوية الفضائية إنذار مبكر قبل الكارثة

يبني العلماء اليوم نماذج لـ“الأرصاد الجوية الفضائية” ومن خلال مراقبة الشمس، يمكن الحصول على إنذار مبكر يتراوح بين 15 دقيقة ويومين.

هذا الوقت القصير قد يكون كافيا لخفض الأحمال عن المحولات الكهربائية، ووضع الأقمار الصناعية في وضع الحماية، وتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى.