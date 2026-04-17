الجبهة الوطنية تقتحم هموم الشارع في طور سيناء .. خطة من 30 مذكرة على طاولة الحلول

عقدت أمانة حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء اجتماعًا حاشدًا لأعضاء الأمانات بقاعة مركز التأهيل الاجتماعي بمدينة طور سيناء؛ لمناقشة مشكلات المواطنين، ووضع خطة متكاملة للحلول تمهيدًا لعرضها على المسؤولين، إلى جانب تحرك نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ لطرح هذه الرؤى أمام الوزراء والجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد سلام، عضو مجلس الشيوخ، والشيخ حسن سالم، أمين عام الحزب، وأحمد الكفراوي، أمين التنظيم، والشيخ جميع رمضان، مساعد أمين الحزب، وحسين سالم، أمين الشباب والرياضة، وجميلة سليمان، أمين المرأة، فضلًا عن عدد من أمناء الأمانات بالمحافظة وأعضاء أمانة طور سيناء.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، من بينها: منظومة التأمين الصحي، والخدمات الطبية، والإسكان، ودعم نادي جنوب سيناء الرياضي، وتطوير مدارس الوديان، إلى جانب قضايا توظيف الشباب والحد من البطالة.

وأكد النائب أحمد سلام أن حزب الجبهة الوطنية سيظل داعمًا للمواطن السيناوي، وساعيًا لحل مشكلاته، مشيرًا إلى وجود تواصل مستمر مع مسؤولي الرعاية الصحية بالمحافظة. وأضاف أنه يجري التنسيق لتحديد موعد مع وزير الشباب والرياضة لعرض أزمة نادي جنوب سيناء، والمطالبة بدعمه وفريقه الأول.

من جانبه، شدد الشيخ حسن سالم على أن الحزب متواجد بين المواطنين بشكل دائم، ويعمل على تلبية احتياجاتهم، لافتًا إلى قرب الانتهاء من تجهيز مقر الحزب بمدينة طور سيناء، عاصمة المحافظة. وكشف عن إعداد 30 مذكرة تتضمن مقترحات عملية، تمهيدًا لعرضها على محافظ جنوب سيناء ونواب الحزب، بهدف الوصول إلى حلول جادة وواقعية للمواطنين.



