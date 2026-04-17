إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

مصرع 8 أشخاص في تحطم مروحية بعد دقائق من إقلاعها بجزيرة بورنيو

أ ش أ

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية في جزيرة بورنيو، بعد دقائق قليلة من إقلاعها، وفق ما أكدته السلطات الإندونيسية اليوم الجمعة.

وأوضحت الجهات الرسمية أن المروحية من طراز "إيرباص إتش 130"، كانت تُشغّلها شركة (بي تي ماثيو إير نوسانتارا)، قبل أن ينقطع الاتصال بها بعد خمس دقائق فقط من مغادرتها منطقة ميلاوي في إقليم كاليمانتان الغربية بإندونيسيا.

وكانت الرحلة متجهة إلى مزرعة لزيت النخيل في منطقة كوبو رايا، قبل أن يتم العثور على حطام المروحية داخل غابات كثيفة في منطقة سيكاداو.

وتمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال جثامين الضحايا، وهم طاقم مكوّن من شخصين وستة ركاب، بينهم مواطن ماليزي.

وأكدت السلطات، بما في ذلك هيئة البحث والإنقاذ ووزارة النقل، مصرع جميع من كانوا على متن المروحية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.

وتعد جزيرة بورنيو ثالث أكبر جزيرة في العالم، وأكبر جزيرة في آسيا تقع في أرخبيل الملايو في مجموعة جزر سوندا الكبرى وسياسياً تُقسم هذه الجزيرة ما بين إندونيسيا وماليزيا وبروناي، والمنطقة الإندونيسية من الجزيرة تسمى بـ "كليمنتان".

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

القمح

بسبب حصاد القمح وتوريده.. إحالة مخالفات بمحافظتي المنيا وقنا للنيابة العامة

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة حول "مستقبل المتحف المصري"

التضامن الاجتماعى

التضامن :" مودة" ينظم معسكرا تدريبياً بالتعاون مع مبادرة “رجل” في المنيا

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد