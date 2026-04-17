مصرع 8 أشخاص في تحطم مروحية بعد دقائق من إقلاعها بجزيرة بورنيو

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية في جزيرة بورنيو، بعد دقائق قليلة من إقلاعها، وفق ما أكدته السلطات الإندونيسية اليوم الجمعة.

وأوضحت الجهات الرسمية أن المروحية من طراز "إيرباص إتش 130"، كانت تُشغّلها شركة (بي تي ماثيو إير نوسانتارا)، قبل أن ينقطع الاتصال بها بعد خمس دقائق فقط من مغادرتها منطقة ميلاوي في إقليم كاليمانتان الغربية بإندونيسيا.

وكانت الرحلة متجهة إلى مزرعة لزيت النخيل في منطقة كوبو رايا، قبل أن يتم العثور على حطام المروحية داخل غابات كثيفة في منطقة سيكاداو.

وتمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال جثامين الضحايا، وهم طاقم مكوّن من شخصين وستة ركاب، بينهم مواطن ماليزي.

وأكدت السلطات، بما في ذلك هيئة البحث والإنقاذ ووزارة النقل، مصرع جميع من كانوا على متن المروحية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.

وتعد جزيرة بورنيو ثالث أكبر جزيرة في العالم، وأكبر جزيرة في آسيا تقع في أرخبيل الملايو في مجموعة جزر سوندا الكبرى وسياسياً تُقسم هذه الجزيرة ما بين إندونيسيا وماليزيا وبروناي، والمنطقة الإندونيسية من الجزيرة تسمى بـ "كليمنتان".