فرج عامر يوجه رسالة قوية: لا صوت يعلو فوق استعدادات الأهلي لمباريات الحسم

عبر فرج عامر، عن استيائه من كثرة الحديث حول صفقات النادي الأهلي والمدربين الأجانب، مطالبًا بالتركيز على استعدادات الفريق للمباريات المقبلة في الدوري.

وكتب عامر عبر حسابه على «فيسبوك» أنه لا يرغب في سماع أخبار عن مدرب جديد يحمل جنسية ألمانية أو برتغالية، أو صفقات كبرى بنهاية الموسم، مؤكدًا أن الأهم في الوقت الحالي هو معرفة خطة الأهلي واستعداداته للمباريات الأربع القادمة، مشددًا على أنه «لا صوت يعلو فوق ذلك»، وأن هذا الملف هو الأهم في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.

يستعد النادي الأهلي ، لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين 27 أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الفوز على سموحة

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا مهمًا على سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية.

ترتيب الأهلي

ورفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة حسم الدوري، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، ما يمنح المواجهة المرتقبة بين الفريقين أهمية مضاعفة في صراع القمة، خاصة مع تقارب النقاط واشتداد المنافسة في المرحلة النهائية.