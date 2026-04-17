ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الزيوت باستخدام علامات تجارية وهمية في المحلة

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الزيوت فى مركز المحلة بإ ستخدام علامات تجارية وهمية ووضع بيانات مضللة بغرض غش المواطنين، وضبط 3456 مكعب مرقة دجاج مجهولة المصدر بكفرالزيات.

حملات تموينية

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وبمتابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، وباشراف الدكتور محمد أبو عيطة وكيل المديرية، حيث تم تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين وحماية المواطنين.

ردع مخالفين

وأسفرت الحملات فى مركز المحله الكبرى وبناءا علي المعلومات الواردة لوكيل الوزارة بضبط مصنع بإحدى القرى لتعبئة زيت الطعام يقوم بإستخدام علامات تجارية وهمية ووضع بيانات مضللة فى حملة ضمت هيثم علام مدير إدارة تموين مركز المحلة و بالاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغداء ، و بالتفتيش تبين وجود مخالفات جسيمة لاشتراطات ومعاير سلامة الغذاء و تم تحرير تقرير بذلك و تم ضبط 100 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة عدد 12 عبوة زيت طعام بإجمالي عدد 1200 عبوة وتم أتخاذ الإجراءات القانونيةاللازمة .

حملات رقابية

كما تمكنت حملة إدارة تموين كفر الزيات بقيادة أحمد فتحى مدير الإدارة، من ضبط 3456 مكعب مرقة دجاج مجهولة المصدر بأحد محلات المواد الغذائية بكفرالزيات ، و ضبط 10 أسطوانات غاز منزلي مدعمه يتم استخدامها في غير الغرض بأحد مزارع الدواجن ، وتحرير 6 محاضر للمخابز البلديه لمخالفات وجود نقص وزن وعدم مطابقة الخبز للمواصفات.

ضبط أسمدة غير صالحة

كما أسفرت حملة من اداره تموين قطور من ضبط 2 طن سماد محسن بدون فواتير و ضبط 200 كيلو علف بدون بيانات ، وفى حملة من إدارة تموين السنطة تم تحرير 6 محاضر لمخابز بلديه لوجود نقص وزن لرغيف الخبز ما بين الشريحه الاولى والثانية، وضبط مخبز قام بالتصرف في 7 شكاير دقيق بالبيع بالسوق السوداء ، وقامت إدارة تموين زفتى بحمله أسفرت عن تحرير محضر ضبط 200 كيلو منظفات بدون بيانات، و3 محاضر لمحلات جزارة لوجود لحوم مذبوحة خارج السلخانة.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير محاضر للمخالفين، وإخطار النيابة المحتصة لتجرى شئونها.