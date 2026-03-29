حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس
الديهي: استمرار حرب إيران لفترات أطول قد يؤدي لأزمات متفاقمة تشمل نقص الغذاء والطاقة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
فرج عامر يكشف تطورات انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
أستاذ علوم سياسية: إيران تمتلك مقومات صمود قوية أمام أمريكا وإسرائيل
التضامن: تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة بإجراءات ميسرة حتى نهاية 2026
علي الدين هلال: مصر تؤكد ضرورة إنهاء حرب إيران وخفض حدة القتال والعودة للمفاوضات
«الجنريتور» لا يحمي من العقوبة.. رأي قانوني يحسم جدل فتح المحال بعد التاسعة مساء
هل يجوز إخراج الزكاة على مبلغ مالي؟.. أمين الفتوى يجيب
تأثرت بسبب الحرب.. خبير: إنتاج السعودية من البترول انخفض من 11 لـ 7 ملايين برميل
الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك في كرة السلة ويصل إلى نهائي الدوري لمواجهة الأهلي
البيت الأبيض: ترامب يرغب في تحميل الدول العربية تكاليف الحرب ضد إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

إنجاز علمي غير مسبوق.. تخزين ضوء الشمس داخل سائل يطلق حرارة عند الطلب

أمينة الدسوقي

في خطوة علمية قد تعيد تعريف طرق تخزين الطاقة المتجددة، نجح فريق بحثي من University of California, Santa Barbara في تطوير تقنية مبتكرة تتيح تخزين ضوء الشمس داخل جزيء كيميائي، ثم إطلاقه لاحقا عند الحاجة على هيئة حرارة، دون الاعتماد على بطاريات أو بنية كهربائية تقليدية.

جزيء يحتجز الشمس داخله

ابتكر الباحثون جزئيا يُعرف باسم "بيريميدون"، يتمتع بقدرة فريدة على امتصاص طاقة الشمس وتخزينها عبر تغيير بنيته الكيميائية الداخلية. 

وعند تعريضه لاحقا لمحفز ضوئي، يطلق الجزيء هذه الطاقة المخزنة، في آلية تشبه "زنبركا مضغوط" يحتفظ بالطاقة ويحررها عند الطلب.

اختلاف جوهري عن الألواح الشمسية

بعكس الأنظمة الشمسية التقليدية التي تحول ضوء الشمس إلى كهرباء تخزين في بطاريات، يقوم هذا النظام بتخزين الطاقة مباشرة داخل المادة نفسها على شكل طاقة حرارية وبهذا، يتم تجاوز مرحلة التحويل الكهربائي بالكامل، ما يقلل التعقيد والكلفة، ويفتح الباب أمام حلول أبسط وأكثر كفاءة، خصوصًا في تطبيقات التدفئة والعمليات الصناعية.

ضمن مجال MOST الواعد

ينتمي هذا الابتكار إلى مجال يُعرف باسم MOST (تخزين الطاقة الشمسية الحرارية الجزيئية)، وهو نهج علمي يهدف إلى احتجاز الطاقة داخل الجزيئات بدلا من تحويلها إلى كهرباء. 

ورغم أن الفكرة مطروحة منذ سنوات، فإن التحدي الأكبر ظل في تحقيق التوازن بين كفاءة التخزين واستقرار المادة، وهو ما نجح هذا البحث في الاقتراب منه بشكل ملحوظ.

قابلية إعادة الاستخدام دون تدهور

الميزة الأبرز في هذا الجزيء أنه قادر على المرور بدورات متكررة من امتصاص الطاقة وإطلاقها دون أن يفقد كفاءته وقد استلهم الباحثون تصميمه من بنية الحمض النووي ومن المواد الفوتوكرومية التي تتغير خواصها تحت تأثير الضوء، مثل العدسات الذكية، ما يمنحه قدرة على التحول العكسي الفعال.

ووفقا للمؤلفة الرئيسية للدراسة، Nguyen Han، فإن هذا التغير القابل للعكس هو مفتاح التقنية، إذ يسمح بتخزين الطاقة وإطلاقها عند الحاجة مرارًا دون تدهور يذكر. 

كما أسهمت النماذج الحاسوبية في تحسين استقرار الجزيء وضمان احتفاظه بالطاقة لفترات أطول.

كثافة طاقة تتفوق على بطاريات الليثيوم

المثير للاهتمام أن الجزيء يحقق كثافة طاقة تتجاوز 1.6 ميجا جول لكل كيلوجرام، وهي قيمة تفوق ما توفره بطاريات الليثيوم أيون التقليدية وقد أثبتت التجارب العملية قدرته على تنفيذ مهام تتطلب طاقة عالية، مثل غلي الماء، ما يعكس إمكاناته التطبيقية الواقعية.

سائل يمكن ضخه في الأنظمة الحرارية

إحدى النقاط اللافتة في التقنية أنها تعمل في صورة سائل، ما يسمح بضخه عبر أنظمة تمتص الطاقة نهارا وتطلقها لاحقا للتدفئة أو الاستخدامات الصناعية، دون الحاجة إلى شبكات كهربائية معقدة.

خطوة نحو مستقبل طاقة أبسط وأكثر استدامة

يمثل هذا الابتكار تحولا مهما في مسار الطاقة المتجددة، إذ يعيد النظر في كيفية الاستفادة من الشمس ليس فقط كمصدر فوري للطاقة، بل كمخزون يمكن الاحتفاظ به واستخدامه عند الحاجة، بوسائل أبسط وأقل تكلفة وأكثر استدامة.

