العثور على اكتشاف مثير داخل أعماق مثلث برمودا بالصدفة.. ماذا وجدوا؟

في اكتشاف أثار دهشة العلماء وأعاد تسليط الضوء على أحد أكثر الأماكن غموضًا في العالم، عُثر على جزء من حطام مكوك الفضاء تشالنجر في أعماق مثلث برمودا، وذلك خلال مهمة استكشافية لم تكن تستهدف هذا الاكتشاف من الأساس.

وجاء العثور على الحطام أثناء تصوير برنامج وثائقي كان يركز على البحث عن طائرات مفقودة منذ الحرب العالمية الثانية قرب سواحل فلوريدا.

اكتشاف مثير في مثلث برمودا

خلال عمليات الغوص، رصد الفريق قطعة كبيرة مدفونة جزئيًا تحت الرمال في قاع المحيط، ما أثار فضول الباحثين ودفعهم لفحصها بدقة.

وبحسب الفحوص الأولية، تبيّن أن الجسم مصنوع بتقنيات بشرية، ويتميز بوجود بلاطات مربعة الشكل، وهو ما لا يتطابق مع تصميمات الطائرات العسكرية المعروفة.

هذا الغموض دفع الفريق للتواصل مع وكالة “ناسا”، خاصة أن موقع الاكتشاف قريب من مناطق إطلاق الصواريخ في فلوريدا.

وسرعان ما أكدت “ناسا” أن القطعة المكتشفة تعود بالفعل إلى مكوك الفضاء “تشالنجر”، الذي تحطم بعد 73 ثانية فقط من إطلاقه عام 1986، في واحدة من أكثر الكوارث إيلامًا في تاريخ استكشاف الفضاء، حيث فقد جميع أفراد طاقمه السبعة حياتهم.

ما سبب حادث “تشالنجر”؟

وكانت التحقيقات قد كشفت أن سبب الحادث يعود إلى خلل في حلقات مانعة للتسرب داخل أحد معززات الصواريخ، ما أدى إلى تسرب الغازات واشتعالها، وبالتالي انفجار المكوك.

ويظل هذا الحادث علامة فارقة في تاريخ “ناسا”، ودافعًا لتعزيز إجراءات السلامة في المهام الفضائية اللاحقة.

المفارقة أن المهمة الأصلية للفريق كانت البحث عن طائرات “الرحلة 19” التابعة للبحرية الأمريكية، والتي اختفت عام 1945 في ظروف غامضة أثناء تدريب فوق جزر البهاما، بعد أن أبلغ قائدها عن خلل في البوصلة وفقدان الاتجاه، قبل أن تختفي الطائرات دون أثر.

ورغم ارتباط مثلث برمودا عبر العقود بالعديد من حوادث الاختفاء الغامضة، تشير الدراسات الحديثة إلى أن معدلات الحوادث في هذه المنطقة لا تختلف كثيرًا عن غيرها من المناطق البحرية حول العالم.

ويؤكد هذا الاكتشاف أن أعماق المحيطات لا تزال تخفي الكثير من الأسرار، حيث تتقاطع فيها أحداث تاريخية وكوارث علمية، لتكشف بين الحين والآخر عن مفاجآت غير متوقعة تعيد كتابة بعض فصول الماضي.