عصير الموز بالحليب ..اكتشف ماذا يفعل لجسمك؟

يُعد عصير الموز بالحليب من المشروبات الصحية الغنية بالعناصر الغذائية، ويمنح الجسم طاقة سريعة ويُعد خيارًا ممتازًا للإفطار أو بعد النشاط البدني.
فوائد عصير الموز بالحليب
1- يعزز الطاقة والنشاط بفضل الكربوهيدرات الطبيعية في الموز.
2- يقوّي العظام والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم الموجود في الحليب.
3- يدعم صحة القلب بفضل البوتاسيوم في الموز الذي يساعد في توازن ضغط الدم.
4- يساعد على تحسين المزاج والتركيز لاحتوائه على فيتامين B6 والتريبتوفان.
5- يساعد في بناء العضلات بفضل البروتين الموجود في الحليب.
6- يحسن الهضم لأن الموز غني بالألياف الغذائية.
المكونات
- 1–2 حبة موز ناضجة
- كوب حليب (بارد أو دافئ حسب الرغبة)
- ملعقة عسل مانوكا(اختياري)
- مكعبات ثلج (اختياري)
- رشة قرفة أو فانيليا (اختياري)
طريقة التحضير
1 قشّر الموز وقطّعه إلى قطع صغيرة.
2 ضع الموز في الخلاط مع الحليب.
3 أضف العسل أو القرفة حسب الرغبة.
4 اخلط المكونات جيدًا حتى يصبح العصير ناعمًا ومتجانسًا.
5 اسكب العصير في كوب وقدّمه مباشرة.