عمرو صالح يعيد حساباته بعد اكتشاف الحقيقة في ختام مسلسل فرصة أخيرة

اكتشف ياسين (عمرو صالح) في الحلقة الأخيرة من مسلسل فرصة اخيرة أن بدر أباظة (طارق لطفي)، شقيق زوجته شيرين، هو المسؤول عمّا تعرّضت له ابنة شقيقته فيروز، لم يعد قادرا على الاستمرار في هذه العلاقة. ورغم ما يحمله من مشاعر تجاه شيرين، اتخذ قراره الصعب بإنهاء زواجه منها.



ولم تتوقف تداعيات هذا القرار عند هذا الحد، إذ واجه ياسين ماضيه بشجاعة، متجهًا إلى والده (محمود حميدة) ليصارحه بحقيقة زواجه السري من شيرين، وإقدامه على طلاقها. كما كشف عن نيّته مغادرة مصر، هروبًا من الأزمات والقضايا التي تلاحقه.



إلا أن رد فعل والده شكّل نقطة تحول إنسانية لافتة في الأحداث، حيث رفض فكرة سفره بشكل قاطع، مؤكدًا وقوفه إلى جواره مهما كانت التبعات. بل وأعلن استعداده للتضحية بكل ما يملك، حتى لو اضطر إلى بيع منزله، في سبيل دعم ابنه ومساندته في محنته.



تعكس هذه اللحظات جانبًا إنسانيًا عميقًا في شخصية ياسين، الذي لم يكن مجرد شاب يواجه أزمة عاطفية، بل إنسان يخوض معركة أخلاقية قاسية، مدفوعًا برغبته في تحمّل المسؤولية ومواجهة أخطائه. كما تُبرز العلاقة بينه وبين والده قيمة الدعم العائلي في أحلك الظروف، لتكون هذه النهاية مزيجًا من الألم والاحتواء، ودرسًا في قوة الروابط الأسرية.



مسلسل "فرصة أخيرة" تدور أحداثه حول صراع قوي بين قاض مشهود له بالنزاهة ورجل أعمال ذو نفوذ يحاول التحايل على القانون. ويشارك عمرو صالح في بطولته مع النجمين محمود حميدة وطارق لطفي، وندى موسى، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، علي الطيب، حنان سليمان، يوسف وهبي، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عادل سلامة.