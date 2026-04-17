انخفاض ملحوظ.. سعر الدولار اليوم في مصر

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات البنوك، ليسجل انخفاضا ملحوظا كسر حالة الترقب التي سيطرت على السوق خلال الأيام الماضية.

وشهدت الساعات الأخيرة انخفاضا يتراوح بين 46 إلى 51 قرشا في عدد من البنوك، قبل أن يستقر نسبيًا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، في تحرك سريع جاء بعد فترة من الثبات النسبي، ما يعكس تغيرًا في آليات العرض والطلب داخل السوق المصرفي.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، بعد تراجع بلغ نحو 50 قرشًا، كما سجل مستويات مماثلة في بنك القاهرة وبنك قناة السويس.

وفي البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، بلغ سعر الشراء نحو 51.95 جنيه مقابل 52.05 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك البركة نحو 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

أما بنك كريدي أجريكول فسجل 51.90 جنيه للشراء و52 جنيهًا للبيع، ليكون من بين أقل الأسعار المسجلة.

ورغم هذا الانخفاض الجماعي، ظهرت فروق طفيفة بين أسعار البنوك، تعكس اختلاف سياسات التسعير وحدود السيولة الدولارية لدى كل بنك، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قطر الوطني مستويات قريبة من البنوك الكبرى، مع تراجع يتراوح بين 48 إلى 50 قرشًا.