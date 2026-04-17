أقل سعر دولار في تعاملات البنوك اليوم

ثبت أدني سعر دولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-4-2026 على مستوي السوق الرسمية بدون تغيير .

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار 51.67 جنيهًا للشراء و 51.77 جنيهًا للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار ثباتًا مع أول تعاملات له اليوم منذ آخر تعامل في الجهاز المصرفي أمس الخميس.

إجازة البنوك اليوم

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس حتي غدًا السبت نظرًا لبدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.79 جنيهًا للشراء و 51.89 جنيهًا للبيع.

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 51.67 جنيهًا للشراء و 51.77 جنيهًا للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 51.7 جنيهًا للشراء و 51.8 جنيهًأ للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.72 جنيهًا للشراء و 51.82 جنيهًا للبيع في بنوك أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية".

وبلغ سعر الدولار 51.75 جنيهًأ للشراء و 51.85 جنيهًأ للبيع في بنوك " البركة، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، البركة، المصري لتنمية الصادرات، بيت التمويل الكويتي".

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.76 جنيهًا للشراء و 51.86 جنيهًا للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار 51.77 جنيهًا للشراء و 51.87 جنيها للبيع في بنوك " نكست، الأهلي الكويتي، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول،HSBC، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية،المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري".

أعلي دولار

وبلغ أعلي سعر دولار 51.8 جنيهًا للشراء و 51.9 جنيهًا للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 51.79 جنيهًا للشراء و 51.89 جنيهًا للبيع في بنك سايب.

تفاصيل الاستثمار الأجنبي المباشر

وحققت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ ٦,٥ مليار دولار خلال أول 6 شهور من العام المالي الجاري مقارنة بـ ۸٫۹ مليار دولار في نفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق بتراجع قدره 2.4 مليار دولار على أساس سنوي.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفقات للداخل بقيمة بلغت 9.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقارنة بـ6 مليارات دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة بلغت 3.3 مليار دولار.