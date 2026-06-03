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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم: التوجيه باستمرار أعمال التطهيرات بنهر النيل وترعة الإبراهيمية طبقًا للبرنامج الزمني المقرر

مناقشة موقف المشروعات المائية
مناقشة موقف المشروعات المائية
حنان توفيق

زار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء الموافق ٣ يونيو ٢٠٢٦، محافظة المنيا لتفقد مشروعات وأنشطة الوزارة بالمحافظة، في إطار جولات سيادته الميدانية بالمحافظات لتفقد حالة المنظومة المائية والمشروعات المختلفة التي تنفذها الوزارة.

وكان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في استقبال وزير الري، الذي أعرب عن ترحيبه بالوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة المنيا، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة.

تفقد أعمال تطهيرات نهر النيل بموقع كوبري المنيا 

وقام الدكتور سويلم، يرافقه اللواء كدواني، بتفقد أعمال تطهيرات نهر النيل بموقع كوبري المنيا بمدينة المنيا، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار تنفيذ أعمال التطهيرات طبقًا للبرنامج الزمني المقرر، بما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة عبر القطاع المائي لنهر النيل.

كما تفقد سيادتهما ممشى كورنيش النيل القديم، حيث أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات والضوابط الخاصة بحماية نهر النيل عند تنفيذ أي أعمال على كورنيش وحرم نهر النيل، كما وجه سيادته بسرعة مراجعة التصميمات وقيام معهد بحوث النيل بدراسة التصميمات خلال أسبوع من تاريخ استلامها، وذلك فيما يخص الأعمال المقرر تنفيذها لتطوير الكورنيش الشرقي لنهر النيل بالمنيا.

كما تفقد الدكتور سويلم واللواء كدواني أعمال تطهيرات ترعة الإبراهيمية عند موقع قنطرة المنيا الجديدة، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار تنفيذ أعمال التطهيرات طبقًا للبرنامج الزمني المقرر، بما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة عبر القطاع المائي للترعة.

كما تفقد سيادتهما موقع سحارة مصرف المحيط أسفل ترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار تنفيذ الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني المقرر، مع سرعة إنهاء الدراسة التي يقوم بها المركز القومي لبحوث المياه.

كما التقى الدكتور سويلم، بحضور اللواء كدواني، بعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، حيث تمت مناقشة طلبات النواب فيما يخص توفير مياه الري والشرب للمواطنين، واستثمار أملاك الري بالمحافظة، والتعامل مع المخلفات والقمامة. وأشار الدكتور سويلم إلى ما تبذله أجهزة الوزارة من مجهودات كبيرة لتحسين كفاءة إدارة المنظومة المائية بزمام محافظة المنيا، من خلال تطهير الترع والمصارف، ومتابعة تطهير المساقي الخاصة بمعرفة المنتفعين، وغلق نهايات المساقي الخاصة، وتطبيق المناوبات بدقة، ومتابعة التحول إلى الري الحديث بالأراضي الرملية بنطاق المحافظة، وصيانة محطات الرفع، حيث انعكست هذه الإجراءات على توفير احتياجات مياه الري للمزارعين ومياه الشرب للمواطنين بكفاءة.

كما أكد سيادته أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية هذه المجاري وتمكينها من أداء وظيفتها الأساسية في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.

مناقشة موقف المشروعات المائية كورنيش النيل القديم بحماية نهر النيل

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