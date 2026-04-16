سعر الدولار اليوم في مصر 16 أبريل 2026 مساءً .. استقرار ملحوظ بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 16 أبريل 2026 مساءً.. شهد سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 16 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات المسائية، وسط متابعة مستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين لتطورات سوق الصرف، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على حركة العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي، حيث حافظت أغلب البنوك على مستويات متقاربة في أسعار الشراء والبيع دون تحركات كبيرة تذكر بنهاية اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية نحو 51.76 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع، ليعكس حالة من الثبات مقارنة ببداية التعاملات، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في متوسطات الأسعار الرسمية داخل السوق المصرفي.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية اليوم

حافظت البنوك الحكومية الكبرى على نفس مستويات الأسعار تقريبا، حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله في بنك مصر، وكذلك بنك القاهرة، ما يعكس حالة من التوازن في تسعير العملة الأمريكية داخل هذه المؤسسات المصرفية الكبرى.

كما سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، فيما جاء السعر في بنك البركة الإسلامي عند مستوى 51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، وهو فارق طفيف يعكس اختلافات محدودة في سياسات التسعير بين البنوك.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة والاستثمارية

في البنوك الخاصة والاستثمارية، استقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند نحو 51.76 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع، بينما سجل في المصرف العربي الدولي نحو 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، وهي مستويات متقاربة للغاية مع البنوك الحكومية، بما يعكس حالة من التوافق في السوق المصرفي.

ارتفاع ملحوظ في بعض البنوك

على الجانب الآخر، ظهرت مستويات أعلى لسعر الدولار في عدد من البنوك، حيث سجل في بنك قناة السويس نحو 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع، كما بلغ في المصرف المتحد نفس المستوى عند 54.30 جنيه للشراء، و54.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 54.28 جنيه للشراء، و54.38 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله في بنك أبو ظبي الإسلامي، ما يشير إلى وجود تباين واضح بين بعض البنوك في تسعير الدولار مقارنة بالبنوك الأخرى.

تحليل حركة سعر الدولار اليوم في مصر

تعكس هذه التحركات حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المصري بنهاية تعاملات اليوم، مع استمرار وجود فروق سعرية بين بعض البنوك، وهو أمر معتاد في ظل اختلاف سياسات العرض والطلب داخل كل بنك، بالإضافة إلى استراتيجيات إدارة السيولة.

ويترقب المتعاملون في السوق أي مستجدات قد تؤثر على حركة الدولار خلال الأيام المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، خاصة مع استمرار متابعة القرارات الاقتصادية التي قد تنعكس على أسعار العملات الأجنبية.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

في ظل الاستقرار الحالي، يتوقع أن يظل سعر الدولار في نطاقاته الحالية ما لم تحدث تغييرات مفاجئة في السوق، سواء من حيث تدفقات النقد الأجنبي أو السياسات النقدية، وهو ما يجعل السوق في حالة ترقب دائم لأي مؤشرات جديدة قد تدفع الأسعار للصعود أو الهبوط.