الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

بعد تراجع الدولار 114 قرشًا .. برلماني: استمرار هبوطه سيؤدي إلى خفض الأسعار

الدولار
معتز الخصوصي

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، إذ فقد نحو 114 قرشًا خلال يومين فقط، ليصل إلى نحو 52.07 جنيه للبيع وفق السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري، مقابل 53.21 جنيه عند إغلاق تعاملات الخميس الماضي.

 52 جنيهًا

وبحسب أحدث بيانات البنوك بنهاية تعاملات الخميس 16 أبريل 2026، سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.94 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، فيما تراوحت الأسعار في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية بالقرب من مستوى 52 جنيهًا.

وسجل الدولار في بنك مصر وبنك أبوظبي الإسلامي والبنك المصري الخليجي نحو 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي CIB وبنك HSBC والمصرف العربي نحو 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي نحو 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك البركة نحو 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع. 

أقل سعر للدولار 

وجاء أقل سعر للدولار في بنك الإمارات دبي الوطني عند نحو 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.

وعلى مستوى السوق المصرفية، بلغ أعلى سعر لشراء الدولار خلال تعاملات اليوم نحو 51.97 جنيه، فيما سجل أقل سعر للبيع 51.97 جنيه، بينما استقر متوسط سعر بيع الدولار في البنوك المصرية عند مستوى يقارب 52 جنيهًا.

ومن جانبه قال النائب محمد فؤاد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب ، إن هبوط سعر الدولار مرتبط بأسباب صعود الدولار بالأساس ، حيث كان صعود الدولار بسبب ضغوط على العرض والطلب على العملة الصعبة ، وجزء كبير منها له علاقة بحالة القلق التي أدت إلى خروج الأموال الساخنة في وقت سريع جدا.

وأشار فؤاد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه على مدار الـ 3 أيام الماضية نشهد عودة للأموال الساخنة في نوع من أنواع الغطاء الدولاري الذي يزيد ، و بما إن البنك المركزي متبني منذ بداية الأزمة سعر مرن فإنه سيكون قادر حينما يستعيد ما فقده فإنه سيعود لعمل توازن مرة آخرى في سعر الصرف عن طريق آليات العرض والطلب.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب  : هذا يثبت ما تحدثنا فيه منذ البداية حينما حذرنا المواطنين من القلق لأن ما يحدث وضع طبيعي ، لأن البنك المركزي إذا ظل يثبت سعر الدولار على 47 جنيه أو 48 جنيه فلن يستطيع أن يصعد ويهبط بالشكل الذي هو عليه الآن ، ولذلك فإن هذا أمر طبيعي.

واختتم: إذا استمرت الأمور سنشهد هبوط في سعر الدولار ، إلا أنه هناك جزئية عليها ضغط شديد وهو الخروج الدولاري الشديد المتجه لملف الطاقة ، ولو نظرنا إلى أرقام الميزان التجاري التي خرجت علينا منذ أيام سنجد أن هناك ضغوط شديدة جدا على استيراد المواد البترولية ، مما أدى إلى وجود ضغط على الدولار.

وقال النائب أمير الجزار ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أن هبوط سعر الدولار بسبب انخفاض سعر الدولار عالميا ، وبالتالي لابد أن نتأثر بالسعر العالمي للدولار.

وأشار الجزار في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا أصبحنا الآن مرتبطين بالبنك المركزي لاتباعه سعر الصرف المرن.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه لو استمر هبوط سعر الدولار ستنخفض الأسعار وسيتم ضبط الأداء السوقي.

