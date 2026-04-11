غدا | سريان قرار البنك المركزي لهذا السبب .. تفاصيل

تبدأ البنوك المصرية اعتباراً من صباح غد الأحد؛ سريان قرار البنك المركزي الخاص بتعطيل العمل في الجهاز المصرفي لمدة يومين اثنين .

وفقًا لما قرر البنك المركزي من تعطل العمل في البنوك البالغ عددها 36 بنكًا اعتبارا من غدا الأحد؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد وشم النسيم.

قال البنك المركزي المصري إن البنوك ستعود لعملها بمختلف الفروع البنكية على مستوى الجمهورية؛ اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

ويستمر تعطل العمل في البنوك منذ مساء الخميس الماضي ولمدة يومين اثنين بدأت اعتبارًأ من أمس الجمعة بالاإضاة إلي اليوم السبت؛ بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.