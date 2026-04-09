البنك المركزي : 1.3% معدل زيادة في التضخم السنوي

ارتفع معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين على أساس شهري مقدارًا 1.1% ليسجل 2% بنهاية مارس الماضي مقابل 0.9% في نفس الشهر من العام السابق له.

كشفت نشرة البنك المركزي المصري الخاصة بإعلان معدلات التضخم في مصر إلي تحسن معدلات التضخم الشهرية مقدار 1% مقارنة بما كان عليه في فبراير الماضي حيث سجل 3%.

وقال البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي الأساسي سجل ارتفاعًا مقداره 1.3% مسجلًا بذلك 14% في مارس الماضي وبعد أن كان12.7% في فبراير السابق له.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد اصدر اليوم نشرته الشهرية الخاصة بمعدلات التضخم الشهري مسجلًا 2.3% في مارس الماضي مقارنة بـ1.6% في نفس الشهر من العام السابق له.

وقال الجهاز إن معدل التضخم الشهري في فبراير السابق 2.8% بما يعني أن معدلات التضخم زادت في مصر بمقدار 0.4% على أساس شهري.

وذكر الجهاز إن معدل التضخم العام لحضر الجمهورية بلغ 15.2% في مارس الماضي مقابل 13.4% في فبراير السابق له.