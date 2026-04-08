تعيين محافظ البنك المركزي ممثلًا لمصر في صندوق النقد ووزير الخارجية لدى البنك الدولي

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتعيين محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، في منصب محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، على أن يكون وزير المالية أحمد كجوك محافظًا مناوبًا له، في إطار إعادة تنظيم تمثيل مصر في المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

كما يشغل محافظ البنك المركزي منصب محافظ مصر لدى بنك التنمية الأفريقي، ويكون وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي محافظًا مناوبًا.

بموجب القرار، تم تعيين وزير الخارجية محافظًا لمصر لدى البنك الدولي، ويعين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم محافظًا مناوبًا.

كما سيمثل وزير الخارجية مصر في كل من مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على أن يكون وزير المالية المحافظ المناوب في الجهتين.