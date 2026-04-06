الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
عدو المدينة وخائن .. هجوم غير مسبوق في كريات شمونة ضد نتنياهو ومطالب بسحب لقبه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين "ساخنة" بفعل تداعيات حرب إيران

أ ش أ

تنطلق اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حضوريًا، خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري، بمقر الصندوق في واشنطن، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متصاعدة، على خلفية تداعيات الحرب على إيران، التي ألقت بظلالها على معدلات النمو، وحركة التجارة، وأسواق الطاقة، وقطاع التكنولوجيا، ما يزيد من تعقيد مسار التعافي الاقتصادي العالمي.

وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان، أن الاجتماعات ستركز على أولويات السياسات المالية والنقدية اللازمة لمواكبة التحولات العميقة في الجغرافيا السياسية والتجارة والتقدم التكنولوجي، فضلًا عن بحث تأثيرات النزاع المسلح في المنطقة على الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن يشارك في هذه الاجتماعات محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، إلى جانب قيادات من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني، والأكاديميين، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي وأبرز القضايا ذات الاهتمام الدولي .

وفي أحدث تقاريره ، أكد صندوق النقد الدولي أن الحرب في الشرق الأوسط تمثل صدمة عالمية غير متكافئة التأثير، إذ تتحمل الاقتصادات المستوردة للطاقة والغذاء العبء الأكبر مقارنة بالدول التي تمتلك احتياطيات كافية أو تعتمد على صادرات الطاقة.

وأوضح التقرير أن الاضطرابات الجارية أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، ما يزيد من الضغوط على الدول النامية ذات الموارد المالية المحدودة، ويعمّق التحديات التي تواجهها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن مضيق هرمز يمثل نقطة ارتكاز حيوية في سوق الطاقة العالمي، حيث يمر عبره ما بين 25% و30% من إمدادات النفط العالمية ونحو 20% من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يجعل أسواق الطاقة عرضة لمخاطر اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار .

ولفت التقرير إلى أن مناطق آسيا وأوروبا وأفريقيا تشهد ارتفاعا ملحوظا في تكاليف الوقود والسلع الأساسية، الأمر الذي يضغط على الطلب الاستهلاكي ويغذي معدلات التضخم .

ولم تقتصر التداعيات على قطاع الطاقة، بل امتدت إلى سلاسل الإمداد العالمية، حيث أسهم ارتفاع تكاليف النقل والتأمين في زيادة أسعار السلع وتأخير عمليات التسليم، فيما أدى اضطراب حركة النقل الجوي إلى التأثير سلبًا على قطاع السياحة في عدة مناطق .

كما انعكست هذه التطورات على الأسواق المالية، مع تراجع مؤشرات الأسهم وارتفاع عوائد السندات، ما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية، خاصة في الأسواق الناشئة والدول ذات الاحتياطيات المحدودة، وزاد من أعباء خدمة الديون وصعوبات الحصول على التمويل.

وأشار التقرير إلى تفاوت واضح في قدرة الدول على امتصاص هذه الصدمة؛ إذ تواجه الدول المستوردة للطاقة، لا سيما في أوروبا وآسيا، ضغوطًا متزايدة على موازناتها وعملاتها، في حين تستفيد الدول المصدرة للطاقة من ارتفاع الإيرادات، بشرط استمرار قدرتها على التصدير. أما الدول المنتجة التي تعاني من قيود على صادراتها، فتظل مكاسبها محدودة.

وفي سياق متصل، حذر التقرير من أن ارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة يشكل تهديدًا متزايدًا للأمن الغذائي في العديد من الدول منخفضة الدخل، حيث يستحوذ الغذاء على نسبة كبيرة من إنفاق الأسر، ما يفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

Visions du Réel

164 فيلماً.. مهرجان Visions du Réel يعود في دورته الـ57 ببرنامج قوي

روجينا

بشعر قصير.. روجينا بلوك جديد في أحدث ظهور

فؤاد ومنيب

مؤلفات فؤاد ومنيب بقيادة سعد باشا على المسرح الكبير بالأوبرا

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد