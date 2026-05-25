إندونيسيا: افتتاح سفارة مزعومة لأرض الصومال في القدس المحتلة انتهاك للقانون الدولي

أدانت إندونيسيا بشدة إعلان إقليم أرض الصومال عن خطط لفتح ما وصف بسفارة في القدس المحتلة، معتبرة الخطوة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، إضافة إلى كونها مساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان نُشر عبر منصة " إكس" الأحد، إن هذه الخطوة تمثل " انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتعد تعدياً مباشراً على الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة".

ويأتي هذا الموقف عقب إعلان أرض الصومال نيتها فتح سفارة في القدس، بالتوازي مع خطط إسرائيل لافتتاح سفارة في عاصمة الإقليم هرجيسا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على المستوى الدولي.